Klein geluk in Amsterdam: Hoe het heette, ben ik vergeten

Namen die doen dromen

Heel lang waren IJ en wij van elkaar gescheiden, maar wie het busstation achter het Centraal betreedt, weet: die tijd is voorbij. Wat een uitzicht van deze hoogte, zo weids heb ik het IJ niet eerder gezien.



We gingen op expeditie naar Tuindorp Oostzaan, naar het Zonneplein, en om daar te komen ­namen we bus 35, uitstappen op de halte Maanstraat was ons verteld.



Maanstraat, Zonneplein, Zonnestraat, het zijn namen die doen dromen en deze keer viel de werkelijkheid niet tegen.



Van de Maanstraat liepen we de Orionstraat in, in 2010 nog uitgeroepen tot de mooiste straat van Noord, waar we genoten van de sierlijke voortuintjes en de versieringen aan de gevels. Aan het huis op de hoek met Polluxstraat hing een opengewerkte gitaar met daarin een pandabeertje en paar miniboeddha’s.



Toen we een foto maakten, kwam de bewoonster naar buiten. “Mooi hè?” zei ze. Dat beaamden we en ik vroeg of ze wist hoe hoog het water was gekomen. In 1960. Tijdens de Grote Overstroming. Maar dat wist ze niet. Ze had nog wel een foto waarop je de kogel­gaten in de muren kon zien van vlak na het bombardement in juli 1940.



Even later liepen we door de poort van de Zonneweg het Zonneplein op. Het mooiste plein van heel Amsterdam, zag ik in een oogopslag. Ruim met mooie ­bomen en gaanderijen die het plein tot het place des Vosges van de Amsterdamse School maken.



Toen we op het terras van Lokaal Spaanders van de lekkerste tosti ooit genoten, zei de uitbaatster dat we niet met de bus terug hoefde, want de pont was vlakbij, vijf minuten lopen, nou ja tien misschien, maar in geen geval meer dan een kwartier.