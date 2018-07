Klein geluk in Amsterdam: Hij ligt daar maar te slapen

Hij ligt daar maar te slapen

Terwijl de kinderen ’s nachts over straat slierten, ligt hun vader in diepe slaap verzonken en houdt zijn vrouw de wacht. Twee uur thuis, hebben ze gezegd en het is nu kwart over twee en nog geen spoor.



Een half uur later is het kwart voor drie en hij ligt daar maar te slapen alsof er niks aan de hand is, terwijl ze toch iets moeten ondernemen, de ouders van haar vrienden opbellen, de binnenstad inrijden om haar te zoeken. Zal ze hem wakker maken? Maar nee, ze weet wat ie zeggen zal, dus houdt zij de wacht, totdat ze, het is bij vieren de deur hoort opengaan en er voetstappen zijn op de trap.



Zo was het toen ik 16 was, zo was het toen onze dochter 15 was en zo zal het zijn als kleinkind 14 is geworden.



In tweespraak met haar moeder vertelde een jeugdige bezoekster dat ze ’s nachts wel eens vergat haar moeder te appen om te zeggen dat het wat later werd of dat ze niet thuiskwam. Dat had er bij haar moeder een keer toe geleid dat ze daadwerkelijk de politie belde.



En die hadden er wel zin an, zeker toen ze hoorden dat de Verloren Dochter zich waarschijnlijk in een chic pand in de P.C. bevond. Ze had daar inderdaad in bed gelegen toen ze plotseling via een ­megafoon haar naam door de nacht hoorde schallen. Naar buiten komen, moest ze en mee, naar het bureau.



Tegenwoordig ging haar moeder ’s nachts wel eens ’s de hort op. “En als ik dan wakker word,” zei dochter, “en mamma is niet thuis, en ze beantwoordt ook mijn appjes niet, dan gaat de deur op slot en komt ze er niet meer in.”