Klein geluk in Amsterdam: Hier Houston

Een enorme pan vol

In mijn opsomming van verdwenen geuren, koffie en ­caçao, versgebakken brood, roestig ijzer, geschaafd hout, menie, drop en pepermunt, vergat ik de geur of liever de stank te noemen die zich aankondigde met hondengeblaf.



Want de verse waar-kar die zich eens in de zoveel weken meldde, ging altijd vergezeld van een roedel straathonden. Het waren dezelfde honden die als ze de kans kregen tegen je op ­begonnen te rijen en die op de een of andere manier altijd aan elkaar vast leken te zitten.



Wanhopig draaiden ze dan in een korte cirkel om elkaar heen, totdat er iemand naar buiten kwam met een emmer water om die over de honden te legen, waarna ze blaffend uiteen stoven om niet veel later opnieuw te beginnen.



Als mijn moeder het geblaf hoorde, sloot ze ramen en deuren, want de verse waar-kar verspreidde een even doordringende als smerige lucht die lang bleef hangen bovendien. De verse waar zelf zag er ook hoogst smerig uit, met griezelige schubben en tentakels op de uitgestalde magen, pensen, darmen. Je rilde als je het zag.



Groot was dan ook mijn schrik toen ik als vijftienjarige op bezoek bij vrienden in Toulouse op een avond verse waar kreeg voorgezet. Een enorme pan vol, tripes, een delicatesse. Ik had op eetgebied al het een en ander meegemaakt, oesters, knoflook, drinken bij het eten, stinkkaas toe en dat was me allemaal uitstekend bevallen, maar verse waar.



En het ergste was, ik wist dat het in de loop van de maand nog een paar keer op het menu zou verschijnen. Het was als in het vers van Dèr Mouw: ‘en dankbaar was ik dan met heel mijn hart/dat we zo prettig bij elkander zaten;/behalve ’s maandags, als we zuurkool aten.’