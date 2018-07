Klein geluk in Amsterdam: Het terras van Riva

De dappere Fokkerarbeiders

De Kogeldistelstraat is zo’n straatje waar je kunt zien hoe het gaat worden in Amsterdam-Noord.



Toen Theo en ik, die op weg waren naar het fabrieksterrein van de Fokker, het straatje inliepen, zag ik drie piepkleine meisjes die op piepkleine fietsjes door de straat heen weer reden of piepkleine rondjes draaiden. De ene kant van de straat was bewoond, de andere kant in aanbouw, maar omdat het schaftuur was, was het heerlijk stil.



De moeder met kinderwagen die door ons aan de tand werd gevoeld, zei dat het hier heerlijk wonen was, een beetje pionieren nog, maar ze had een leuke eengezinswoning met een tuintje, dus wat wilde een mens nog meer. “Over een jaar of tien is het helemaal klaar,” zei ik, “geen zorgen dus.”



Nadat we afscheid hadden genomen, liepen Theo en ik de straat uit naar het water van het Johan van Hasseltkanaal-West. “Daar was de Fokker,” zei Theo, en hij wees. Eerbiedig keken we naar de overkant, waar niets te zien was.



“Hier,” zei ik plechtig, “is de Tweede Wereldoorlog gewonnen.“ En inderdaad, want hoe kwam het dat de Duitse Junkers en Messerschmitts de luchtslag om ­Engeland verloren? Hoe kwam het dat hun luchtsteun tijdens de ­inval in Rusland tekortschoot en dat nazi-Duitsland door een gebrek aan vliegtuigen in een open stad veranderde?



Precies! Doordat de dappere Fokkerarbeiders zoals mijn vader pal stonden tegen de bezetter en elke kogellager ­bestemd voor de vijandelijke vliegtuigen saboteerden. Als de Mof dacht op 10.000 voet te vliegen, ploegde hij in werkelijkheid een akkertje.



Petje af dus voor de mannen die elke dag voor dag en dauw met de pont het IJ overstaken, waarbij geen klacht ooit over hun lippen kwam.