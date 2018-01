Klein geluk in Amsterdam: Fietsen van Jan

Sneller dan de koeien kalveren

‘Er zijn,” zei ik terwijl we over het Rokin ­liepen, “winkels waar je minstens een keer geweest moet zijn.” We gingen naar Tuschinksi maar we hadden nog wat tijd over, en vandaar.



“Over welke winkel heb je het?” zei mijn geliefde. “Niet over Saul Groen,” zei ik, “en ook niet over Broekmans & Van Poppel. Jij bent er wel vaker geweest, maar zij niet.”



Het is nog niet zo lang geleden dat we met onze kleindochter de Munt overstaken van Rokin naar Amstel, maar voor haar is het voor Broekmans & Van Poppel en Saul Groen inmiddels te laat. Mooie winkels verdwijnen sneller dan de koeien kalveren.



Maar Vlieger zit er nog. Ik word duizelig van geluk als ik binnenkom. Al die laadjes met al dat ­papier met al die namen, awagami ogura, byakka kinsunago, grafica 2,95, ingres 1.35, zaans bord wit, de namen zijn soms nog mooier dan het papier. En die heerlijke enveloppen in alle kleuren.



Bij het trappetje naar de bovenverdieping waar ze in verf doen, bekijk ik de vitrine met lang geleden door Vlieger uitgegeven boeken en prenten, A is een aapje, De kleine wees, Het kat en muisspel, maar dan moet ik er vandoor. Van Vlieger naar café l’Opera waar iets gevierd gaat worden is het maar een steeg, maar wat voor steeg.

­­

De Bakkerstraat was zo smal dat de 4 er maar net in paste. Geen groter genoegen dan op de smalle stoep te staan terwijl de tram door de straat reed. In de tram was het ritje door de Bakkerstraat al even spectaculair, vooral als het ­moment kwam dat je bocht om ging, want dat kon eigenlijk niet, zodat het ­altijd leek of je zo de Amstel in zou duiken.