Klein geluk in Amsterdam: Een langzaam stijgend wonder

Ik wou da'k was

Met mijn vriend de schaker, die geen schaakvriend is, zat ik na een potje tennis aan het IJsbaanpad nog wat na te praten.



Hij vertelde dat de Peruviaanse die bij hem de boel schoon houdt, op het punt stond naar Peru af te reizen in verband met een reünie met haar oude volleybalvriendinnen.



Het ene verhaal haalt het andere uit en dus vertelde ik dat ik enkele weken eerder, tijdens een flitsverblijf in Valencia, in een café aan het grote plein in het centrum ­zeven vrouwen van een Vlaams volleybalteam had ontmoet en dat ik voor ze had gezongen.



“Wat?” wilde mijn vriend weten. Waarop ik ‘Ik wou da’k was’ voor hem zong: ‘Ik wou da’k was/ een lekker glaasje wijn/ ik wou da’k was een lekker glaasje wijn/ was ik een lekker glaasje wijn/ ’k zou altijd op je lippen zijn/ ik wou da’k was een lekker glaasje wijn.’



“Dat lijkt erg op de Broek van Doris Day,” zei Hans, en hij begon al te zingen: ‘Ik wou da’k was/ de broek van Doris Day.’



Verder kan niet in een nette rubriek en dus viel ik hem in de rede met “Nee, nee, nee, het is om­gekeerd, het glaasje wijn was eerst, de Broek van Doris Day is een variant op dat glaasje wijn.”



Een paar dagen later mailde Hans me in een heel ander verband dat de beroemde grootmeester Sawielly Tartakower tientallen jaren in hotel Mazagran had gewoond, in de rue de l’Échiquier in Parijs.



‘Is de Schaakbordstraat naar hem genoemd?’ wilde ik weten. Nee, dus.



De vraag is nu wat precies het verband is tussen het Schaakbord en de Broek van Doris Day. Geen idee, maar dat er een verband is, lijkt me zeker.