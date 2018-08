Klein geluk in Amsterdam: Een enorme pan vol

Over de Route Nationale

In onze zomervakantie gingen we kamperen op een camping in Hyères waar een collega van mijn vader een prachtig kampeerterrein wist.



Wij gingen met de Volkswagen en Oom Frans, tante Mies en Petertje met hun Fiat 1100, wat in tegensteling tot een Volkswagen een echte auto was. Zei tante Mies. Die ook besloten had dat in Frankrijk op voedselgebied helemaal niets te koop was.



Het vlees werd er niet uitgebeend, de melk was altijd geschift en van boter hadden ze nog nooit gehoord.



Dus kochten we bij haar zuster die in de Albert Cuypstraat een ­comestibleswinkel dreef van alles in blik, van rookvlees en kornet bief tot appelmoes en worteltjes met doperwten. Alleen de blikken boter kocht mijn moeder bij onze melkboer, wat nog tot stevige ­ruzie leidde.



In konvooi reden we naar het Zuiden, over de Route Nationale die bij elk dorp het dorpje Toutes directions aankondigde, gek werden we ervan.



In de ochtend van de derde dag bereikten we de camping, waar we ontvangen werden door de campingbeheerder die een in de kampwinkel gevestigd kantoortje bemande.



“Meneer Luiée,” zei mijn tante Mies, “aangenaam kennis te maken.” “Eensgelijks,” zei de man die me met zijn baard en zijn korte broek een enorme oetlul leek. “Maar,” voegde hij er aan toe, “zegt u maar gewoon Luier, als in een volle Hollandse luier,” waarna ik hem iets sympatieker vond.



Toen de formaliteiten achter de rug waren gingen we tussen de dennen en rulle zandpaden op zoek naar een plekje om onze tenten neer te zetten. “Er bromt hier iets,” zei mijn moeder. “Vliegen,” zei ik. “Die zijn straks weer weg,” zei tante Mies. De zon stond in het zenit toen we de ideale kampeerplek gevonden hadden.