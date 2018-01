Klein geluk in Amsterdam: Een duikboot en een stelletje

Gisteren ook al andijvie

Mijn toenmalige vriendin en ik konden overal ­ruzie over maken. Over schoenen, schepen, ­zegellak, kolen en koninginnen en waarom de zee kokend heet is en of varkens vleugels hebben.



Kwam ze thuis en vroeg ze: “Wat eten we?” dan zei ik: “Andijvie.” En zij zei dan: “Andijvie, andijvie, is het je in de bol geslagen? Gisteren hebben we ook al andijvie gegeten.”



Waarop ik zei dat het maar een grapje was en dat we spaghetti aten, waarna ze pas echt woedend werd en er met tafels werd gesmeten en je het geluid van brekend glas kon horen.



Deze keer kwamen we van een feest op de Film Academie, waar ik haar woede had opgewekt door een snierende opmerking te ­maken over de befaamde concentratiekampfilmer Joris Ivens.



Ik had Joris er op een soort troon zien zitten met allemaal meisjes aan zijn voeten die in stille aanbieding naar hem opkeken. Een stuitend tafereel, vond ik. Maar dat was ze, laten we het voorzichtig formuleren, niet met me eens.



Toen we in het vale morgenlicht van een late zomernacht door de ­Jacob van Lennepstraat naar huis liepen, laaide de ruzie weer op. Ze gaf mij een schop en ik haar een zet, zij mij een klap en ik haar een schop.



Ze begon te schelden en ik overwoog net tot terugschelden over te gaan, toen ik het gevoel kreeg dat we werden bekeken. De stokoude vrouw die op één hoog achter het raam in een grote fauteuil zat, had een brede glimlach op haar gelaat. Zo’n fijne ruzie had ze in nachten niet gezien.



Ik denk vaak aan haar zoals zij daar zat. Net Willemien, eenzaam maar wel met zijn drieën.