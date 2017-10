Klein geluk in Amsterdam: Doden langs de gracht

Het pontje van¿Snippie

‘Als jongen,” zei de man in het rode trainingsjack, “gingen we in onze zwembroek gewoon tussen de mensen staan, en als het pontje dan halverwege was, doken we in het IJ.” Hij had het over het pontje van Snip, dat naar de Superfosfaat fabrieken voer. “Het was een kelere kereltje, Snippie. Als ie je pakken kreeg, was je nog niet jarig.”



Mannen en treintjes, mannen en vliegtuigen, mannen en pontjes, drie vormen van een en hetzelfde geluk. We waren op de tentoonstelling over de Gemeente Veren in het Zonnehuis op het Zonneplein in Tuindorp Oostzaan, waar honderden foto’s hangen uit de verzameling van Marten Wijbenga. Zijn vader was pontschipper en dat schept een band.



Mijn band met de pont loop via de andere kant. Mijn vader moest iedere morgen met de pont om op zijn werk te komen, maar waar het altijd over ging was het missen van de pont, want als hij de pont miste, kwam hij te laat en via de prikklok merkte mijn moeder dat aan het eind van de week in zijn loonzakje.



Er hangen verbazingwekkende foto’s op de tentoonstelling, maar het mooiste blijven de verhalen. “Wist je,” zegt een man, “dat het pontje van Snippie later is verkocht aan iemand in Harlingen? Die voer ermee naar Terschelling. Met dat piepkleine pontje, moet je je voorstellen.”



Marten Wijbenga laat mij en een lange kale man een foto zien, waarop zijn vader en dekknecht Kees de Boorder staan afgebeeld. “Hij werd Boerenkees genoemd,” zegt Marten. “Er waren drie dekknechten, een uit Friesland, een uit Drente en Kees. Kees kwam uit de Jordaan, vandaar, Boerenkees.”



“Zoals ik altijd ‘krullenkop’ heette,” zegt de kale man.



De tentoonstelling in het Zonnehuis is tot en met 1 oktober; op donderdag gesloten.