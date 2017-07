Klein geluk in Amsterdam: Die andere Keith Haring

Die andere Keith Haring

Ik kende al iemand die een Nana van Niki de Saint Phalle stuk had laten vallen en nu blijk ik ook nog iemand te kennen die een Keith Haring heeft kwijtgemaakt. In de tram laten staan.



Zelf heb ik eens een vijftienliter bonbonnetje wijn uit de Roussillon in de 13 laten staan. We hadden het meegebracht voor Dikke Willem, een schimmige belastingadviseur die zijn diensten graag in producten kreeg uitbetaald. Dat zou niet lukken deze keer, want dat bonbonnetje was weg en kwam niet terug natuurlijk.



Maar zie, toen ik ’s avonds de 13 terug nam, stond op het achterbalkon mijn bonbonnetje op me te wachten.



Alle reden dus om thuis onder het motto ‘aan een boom zo vol geladen’ een glaasje in te tappen. Na dat ene glaasje volgden er meer en het einde van het liedje was dat toen Dikke Willem aankondigde dat hij zijn bonbonnetje kwam halen, het bonbonnetje in kwestie leeg was.



Goede raad was duur en dus begaven we ons naar de Hema waar we twintig flessen goedkope wijn kochten die we vervolgens, o schande, in het bonbonnetje overgoten.



“Je proeft het verschil,” zei Dikke Willem opgetogen, terwijl hij nog eens bijschonk.



Maar die Keith Haring was weg en bleef weg. Dit in tegenstelling tot die andere Keith Haring die weg is, want die is wel weg, maar hij is er wel. Het is een giraffe en Haring schilderde hem op een doosvormig gebouw dat op het terrein van de Markthallen staat.



Ik ging vaak naar de Willem de Zwijgerlaan om ernaar te kijken, en ineens was hij weg. Verdwenen onder een betimmering.



Als het stil is op de Willem de Zwijgerlaan kun je de giraffe horen zuchten. “Laat me eruit,” zucht hij, “laat me eruit.”