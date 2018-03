Klein geluk in Amsterdam: Dichter/songwriter/ezeldrijver

Het ergst van allemaal

Bij de Prinsengracht was de ingang naar de Nieuwe Spiegelstraat gesloten voor autoverkeer. Eindelijk gaat het de goede kant op, dacht ik, maar of het ook zo was, was zeer de vraag.



Want door dat het ene paaltje dat de straat blokkeerde, was een enorme verkeerschaos ontstaan. Die nog vergroot werd doordat de Nieuwe Spiegelstraat vanaf de andere kant nog wel toegankelijk was voor ­auto’s. Die dus allemaal terug moesten.



Nadat ik een en ander een tijdje had staan bekijken, fietste ik de autovrije zone in en manoeuvreerde ik tussen de opgestopte auto’s door naar het galerijtje aan het einde van de straat. Of liever, aan het begin, je kunt met dit soort mededelingen niet voorzichtig ­genoeg zijn, is me gebleken.



Een tijdje terug bracht een ongelukkig toeval me voor de etalage van Iris & Schriek, die er op het eerste gezicht vrij onschuldig ­uitzag, maar me wel naar binnen lokte.



Had ik nooit moeten doen natuurlijk, want alles wat ik zag, was even begeerlijk, schitterende opwindautootjes, speelgoedtreinen en het ergst van allemaal, de vliegtuigjes. Het ene vliegtuigje was nog mooier, was nog duurder dan het andere.



Ik ging naar huis met een klein Japans saltovliegtuigje, dat voor zijn 75 jaar nog verbazingwekkend mooie sprongen maakte. En met heimwee naar Iris & Schriek vanzelf.



Deze keer stond er een viermotorig Air Francetoestel in de etalage, de F-Anny van Joustra, handelaren in blik. Dof rood, 835 euro slechts. Maar Iris & Schriek was gesloten, zodat ik me opgelucht naar de aangrenzende binnentuin kon begeven.



Waar in de stilte ­tussen de bomen een wit prieeltje staat, terwijl de zonnewijzer hoog aan een achtergevel de tijd aanwijst. En ik, gratis en voor niets, een prachtige schelp heb gevonden.