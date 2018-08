Klein geluk in Amsterdam: De stoelen staan er nog

De mooiste jaren van je leven

Op de Ceintuurbaan, zo ter hoogte van het Sarphatipark, werd ik achterop gefietst door een moslima met haast. Zo razend was haar vaart dat ze al snel aan de horizon verdwenen was.



Ik was net voorbij het huis met de ballende kabouters, dat ik altijd zo mooi vond, maar dat een aantal jaren terug geheel is verpest door wit ­engelengebroed aan de erkers, toen ik haar weer in het vizier kreeg. Ze stond op de brug foto’s van de Amstel te maken. Haar haast was dus maar schijn geweest, om de een of andere reden deed me dat plezier.



Ik stak het water over, nam het tunneltje en dook bij het Weesperplein de Sarphatistraat in. Het is geen Amsterdammer die in de Sarphatistraat niet even aan de uitvreter zal denken.



En dat was precies wat ik deed toen ik op de gevel van een kazerneachtig gebouw, dat me bekend voorkwam, de naam van Japi’s schepper ontwaarde, Nescio. Ik stapte af en zag dat er aan de gevel een monumentje hing. Het was een portret in reliëf van Nescio dat vergezeld ging van de eerste regel van De uitvreter.



Het gebouw bleek het vroegere Rijks Militair Hospitaal, het naargeestige oord waar de enige vriend uit mijn tijd in het militaire leger terechtkwam toen hij, wanhopig, probeerde middels een hongerstaking aan de kwelling van de dienstplicht te ontsnappen.



Hulpeloos lag hij aan de slangen waarmee hij onder dwang kunstmatig werd gevoed, terwijl er met enige regelmaat officieren aan zijn bed verschenen om hem uit te leggen welke straffen ze nog in petto hadden als hij zijn staking niet staakte. In het militaire leger werd je verzekerd dat je later op deze tijd zou terugkijken als de mooiste ­jaren van je leven. Niets is minder waar.