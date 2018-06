Klein geluk in Amsterdam: De Franse zegswijze

Nadat we tijdens het toetje door de schetterende schaterlach van een ­dame de tent waren uitgejaagd, besloten we er ergens nog een te nemen. “Ik opteer voor Hermes,” zei mijn vriend. We zaten in de Gerard Dou en moesten naar de Dusartstraat en dus staken we even later de Albert Cuyp over en belandden zo in het poortje van de Hercules Seghersstraat.



Mijn vriend beschouwt dit als het lelijkste stukje Amsterdam hem bekend, maar dat kan ik niet met hem eens zijn. De architectuur valt inderdaad een beetje tegen, maar het poortje vind ik aardig en ook het speelpleintje erachter ­bevalt.



We waren het poortje nog niet uit of er kwam ons een meisje tegemoet dat zich op een skateboard trekken liet door een klein zwart hondje, een moderne versie van de hondenkar waar wij alle twee nogal van opkeken. Op dat moment zagen wij de kat die ons vanaf een vensterbank in de gaten zat te houden.



Het was zo’n kat die wat met je doet, zoëen die erom vraagt in poezentaal toegesproken te worden zal ik maar zeggen. Maar er zat glas tussen ons en de kat dus was het maar de vraag of ie ons zou horen en of ie wel antwoord geven kon.



Intussen vertelde mijn vriend over de poezen die hij op zijn reisjes door Zuid-Oost Azië zoal ­tegenkwam, en die hij dan vroeg hoe ze aan die mooie bontjas kwamen en of ze wel hun best deden op de poezenschool.



Als de poezen dan antwoord gaven, raakten de toegestroomde kinderen in vervoering, want dat poezen praten kunnen weten ze niet zo in die landen.



Café Hermes bleek overigens gesloten en als je plassen moet, blijkt Wildschut plotseling een heel eind weg.