Klein geluk in Amsterdam: De droom te vliegen

Glanzende kastanjes

Na de nodige omzwervingen door het altijd weer verbazingwekkende Parijs (‘alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit’) waren we in het parc des Buttes Chaumont beland, waar we op een bankje van een ijsje genoten. Dat wil zeggen, mijn geliefde, want ik blief geen ijs.



Terwijl zij van haar ijsje genoot, vertelde ik haar over mijn vriend uit het militaire leger die een keer een week naar Parijs ging en de eerste dag de beste in dit park terecht was gekomen.



Daar zag hij een man die op de grond een doek had uitgespreid waarop hij met drie bekertjes een balletje liet verdwijnen. De omstanders mochten voor geld ­raden onder welk bekertje hij het balletje verstopt had en dat was heel makkelijk, want ­iedereen die meespeelde, raadde het goed en kreeg een fiks bedrag uitbetaald.



Wegens geen geld meer had mijn vriend dezelfde avond nog de trein naar huis genomen. Toch is het aangenaam toeven in dit park. Er zijn geen trommels, geen vuurtjes, geen fietsers. De kinderen rennen in de rondte of suizen op hun autoped van de hellingen af.



­Er liep vrouw voorbij met in iedere hand een strandemmertje dat tot de rand gevuld was met glanzende kastanjes. “Mag ik twee kastanjes van u?” vroeg ik haar. Dat mocht. Van haar dochtertje mocht ik zelfs het hele emmertje hebben.



In de bus die ons naar huis bracht, stonden twee jongens met een autoped met het woord Bird erop. Lang geleden was ik in Campello, een dorp bij Alicante. In dat dorp liep een hond waarop met menie de woorden ‘Bird Lives’ geschilderd stonden.



Met dezelfde bus kwamen we langs het terras waar een paar jaar terug mijn glas bier van tafel woei.