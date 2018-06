Klein geluk in Amsterdam: De dampen van ontwikkelaar

De dampen van ontwikkelaar

De Oudemanhuispoort riep. Waarom hij riep, weet ik niet, maar hij riep en dus liep ik vanaf het Rokin de Langebrugsteeg in.



Ik liep helemaal nergens over na te denken, wat nog niet gemakkelijk is, toen mijn oog viel op de ingang van kantoorboekhandel Van der Heijde. P.W. Akkerman stond er met grote letters boven de deur. Maar de winkel heet toch Van der Heijde en geen Akkerman?



Een heel verleden viel over me heen. Toen ik als gids bij rederij Kooij werkte, bevond zich in het stukje Nes dat tegenover Van der Heijde naar het water leidt, de kelder waarin de foto’s werden ontwikkeld die aan het begin van ­iedere rondvaart van de passagiers werden gemaakt en die ­geacht werden aan het einde van de reis op hen te wachten.



Als de foto’s te laat waren, kwam dat bijvoorbeeld doordat de fotografe en ik in de kelder met elkaar hadden staan zoenen, zodat het ontwikkelproces even aan haar aandacht was ontsnapt. Liefde die de dampen van ontwikkelaar trotseert, dat mag liefde heten, lijkt me.



Als we niet in de kelder zaten, ­zaten we vaak bij Dave in café Gebed zonder end, nu Kapitein Zeppos, in het Gebed zonder end. We zaten weggedoken in een hoek, aan een grote houten tafel.



Toen ik op een middag bij haar aanschoof, wees ze naar de tafel. “Kijk,” zei ze. Ze had mijn naam in het hout gekerfd. Tot dat ogenblik zal ik zelden zo gelukkig zijn geweest. In de liefde dan, want verder had ik geen klagen.



Het Huis aan de Drie Grachten aan de Grimburgwal, zag ik, zat nog altijd op slot. Vroeger zetelde hier meneer Balkema, een antiquaar voor wie ik als de dood was.