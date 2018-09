Klein geluk in Amsterdam: Daar ligt de echte wereld

Daar ligt de echte wereld

Aan weerszijden van de Van Baerlestraat ziet de wereld er hetzelfde uit. In de Vondelparkkant van de PC Hooft staan huizen in plaats van winkels, maar dat is het wel zo’n beetje. De Paulus Potterstraat gaat naadloos over in Willemsparkweg en Koninginneweg, statige huizen en winkels op stand.



Maar dan komt de Amstelveenseweg en aan de andere kant is alles anders, daar ligt de echte wereld, met bakkers en slagers, ­vitragewinkels, bloemenhoeken, melk- en sigarenboeren, knutselzaken, koffiehuizen en cafés.



Waar de Chinese toeristen die hier rondlopen vandaan komen, God mag het weten, maar ze zijn allemaal even opgewonden.



Ze voelen zich zoals toeristen in ­Parijs zich zouden kunnen voelen in de rue de Belleville, als ze daar kwamen dan, want dat doen ze niet.



Bij de eerste de beste slager bestelde ik een broodje leverworst en verdomd, dat is precies wat ik kreeg, zonder dat ik er een moedeloos makende opsomming van groffe of saksische, harde of droge, met spekjes of zonder, kroon, smeer, kalfs, kips of hausmacher erbij geleverd kreeg. Zelfs de mosterd leverde geen problemen op.



Het is een volkse buurt rond het Hoofddorpplein die bovendien goed geheim gehouden wondertjes herbergt als het Legmeerplein en Te Vraag.



Kapper Cor uit de Bosboom Toussaintstraat woonde tegenover Te Vraag. Kapper Cor bij wie je geen afspraak kon maken maar die, als hij wist dat ik ­geknipt wilde worden en hij een plaatsje vrij kreeg, even zijn winkel uitkwam om in het geheel niet­

o­pvallend uitgebreid de straat af te kijken.



Kapper Cor over wie ik eens een versje heb geschreven dat eindigt met de regels ‘Knip knip knip zo gaat de schaar/ kapper Cor is bijna klaar’. Zou hij nog knippen, Cor, of is hij klaar?