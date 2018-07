Klein geluk in Amsterdam: Bij tientallen tegelijk

Het ene tafeltje na het andere

Als er dan toch buiten de deur gegeten moet worden dan het liefst in een groot, leeg restaurant dat over niet al te lange tijd langzaam vol zal lopen. Hoewel, een klein restaurant, dat ’s avonds vol zit, maar waar ’s middags geen mens komt, is ook goed. Mijn ­favoriet in dit genre was lange tijd Centra in de Lange Niezel.



Centra was in die dagen een kantineachtige gelegenheid met formicatafeltjes en de keus uit goedkope wijn en iets minder goedkope wijn. Als ik om half drie binnenkwam, werd er verbaasd opgekeken, maar nadat de bestelling was geplaatst, hernamen de middagbezigheden hun loop.



De baas stond in hemdsmouwen voor het raam en keek naar buiten. Twee vrouwen zaten achterin servetjes te vouwen en de barman onderhield zich met een aanloper over de Primera División. Het eten kwam met een liftje. Uit de radio kwam Spaanse muziek.



Het liftje was indertijd nog door mijn oom de timmerman aangelegd. Mijn oom vertelde graag over zijn verbouwingen in de buurt: Chinezen, peeskamers, liftjes. Recent hoorde ik van een dakdekker dat hij ook strandhuisjes bouwde. Nooit geweten.



De middagen in Centra gleden als vanzelf voorbij. Op een keer zag ik Joseph Heller en zijn vrouw voorbij lopen, maar tegen de tijd dat ik buiten was, waren ze al tussen de mensen in de Warmoesstraat verdwenen.



Nu zitten we in restaurant ­Amsterdam, groot en leeg, precies zoals het hoort, maar je ziet dat iedereen er klaar voor is. We bestellen oesters en een knalrode Bourgueil, tegen de regels geloof ik, heerlijk.



En terwijl wij wachten, wordt het ene tafeltje na het­ ­andere bezet, zwelt het rumoer in het restaurant langzaam aan, tot het precies de juiste sterkte heeft bereikt. Nog even en het is weer tijd van gaan.