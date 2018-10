Klein geluk in Amsterdam: Betreden op eigen risico

Kleine piloot aan de stuurknuppel

In Parijs kun je aan de bierglazen op de terrastafels zien hoe laat het is. Zie je bolletjes, fluitjes, vaasjes en hoe al dat glaswerk ook heten mag, dan is het voor vijven.



Komen de grote glazen op tafel, dan weet je dat happy hour is begonnen en het dus na vijven is. Het bierglas als zonnewijzer, wie had ooit zoiets gedacht.



Als om te bewijzen dat tijd een rekbaar begrip is, duurt happy hour in de meeste café’s van vijf tot tien en het zou me niks verbazen als een uur binnenkort nog langer duren gaat.



Tijd en ruimte hebben, zoals bekend, het een en ander met elkaar te maken, zelfs in de echte ruimte kan je dat merken. Zo weten wij op ieder moment hoeveel ruimte we in beslag nemen. Als dat niet zo was, zouden we voortdurend ­tegen elkaar opbotsen.



Maar als je op een rommelmarkt voor een zacht prijsje een rode Joustra ­F-Ral Ralley hebt gekocht en je moet zien het vliegtuigje met zijn kleine piloot nog aan de stuurknuppel ongeschonden thuis te krijgen, merk je ineens dat je ruimtebesef ook betrekkelijk is.



Als je een rib gekneusd hebt, port iedereen je in je ribben, als je schouder ontwricht is, slaan ze je op je schouder en als je in een plastic tas een vliegtuigje vervoert, loopt iedereen er tegen op.



En in het restaurant in de rue de Charenton waar we gingen eten, hoefde ik de tas maar een seconde op een stoel te leggen of men snelde van alle kanten toe om er op te gaan zitten.



Naast het restaurant, zag ik later, zat een marmeren plaat aan de muur geschroefd met de tekst: ‘Op 17 april 1967/ is/ hier niets gebeurd.’