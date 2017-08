Klein geluk in Amsterdam: Annie brengt me nog een biertje

En dansen konden ze ook niet

Ik fietste door de Gerrit van der Veenstraatstraat toen ik werd ingehaald door een zwarte auto die zo’n 150 kilometer per uur leek te rijden. Hij was me nog niet voorbij of hij maakte voor het torentje van het Gerrit van der Veen College een draai naar de linker weghelft en stoof toen plankgas achteruit om in te parkeren. De jongen die de auto bestuurde, deed dat door met de palm van zijn hand in een cirkelbeweging over het hart van het stuur te draaien. Jongens van een zekere leeftijd kunnen dat.



Een paar auto’s verderop stond een bankje met drie meisjes, van wie er een opgestoken haar droeg en een gelukzalige glimlach had. De jongen in de auto is haar vriendje, dacht ik en omdat ik wilde weten of dat inderdaad zo was, stapte ik af en wendde voor de rozen in het perkje te bewonderen.



De jongen in de auto was haar vriendje. Alles bij het oude dus, al kwamen wij indertijd op de fiets om onze vriendinnen op te halen. Tien jaar eerder, in het begin van de jaren vijftig, stonden er geen jongens voor school en als er een feestje was en het was de bedoeling dat er gedanst werd, werden de jongens van Zeevaartschool in Den Helder uitgenodigd. “Want daar hadden ze weer geen meisjes,”schreef Esther Huisman me onlangs, “en dansen konden ze ook niet.”



Dat was voor mijn tijd, maar ik heb nog wel meegemaakt dat je om met een meisje naar een feest van de Breitner MMS te kunnen eerst een soort fatsoensexamen afleggen moest bij de directrice van de school. Ik slaagde, maar had na die ondervraging geen zin meer in het feestje, wat me door Elsbeth zeer kwalijk werd genomen.