Klein geluk in Amsterdam: Alleen matjes om te vlechten

Omstrengeld en gevangen

Als ik vanaf de Beethovenstraat rechtsaf de Stadionweg opdraai om naar de Holbeinstraat te gaan, steek ik meteen over naar de tramrails die vanaf het Olympiaplein langs de vluchtheuvel voeren.



Wel opletten dat er geen tram of taxi aankomt, maar heerlijk fietsen zo tussen de rails en tegen de rijrichting in. Graag zou ik zo eens naar het Centraal Station rijden, bij voorkeur door de Leidsestraat.



Als je op de fiets rechtsaf wil, zijn er twee mogelijkheden. Er is een stoplicht of er is geen stoplicht. Als er geen stoplicht is, is er geen probleem en kan je gewoon rechtsaf slaan, behalve als de boel verstopt zit.



In dat geval kan je geduldig wachten, proberen over links bij de afslag te komen of de stoep nemen. Als er een stoplicht is, en het staat op groen, dan is ­alles ongeveer hetzelfde.



Staat het stoplicht op rood, dan is er de kans dat je toch rechtsaf mag. Mag dat niet, dan kan je geduldig wachten tot het licht op groen gaat, proberen over links bij de afslag te komen of de stoep nemen.



Is er geen stoep, maar een landje of grasveldje, dan zal daar in de loop van de tijd een olifantspaadje ontstaan.



Wie van de Breitnerstraat naar de Apollolaan fietst, treft bij de bloemenstal een betegeld olifantspaadje aan, het enige exemplaar mij bekend. Toen ik van de week bij de bloemenstal afstapte om de zaak aan een nader onderzoek te onderwerpen, viel het me op dat de bloemenstal open was, maar er volkomen verlaten bij lag.



Toen ik verder fietste, zag ik hoe dat kwam. Achter kar en bloemen verscholen zaten het bloemenmeisje en haar geliefde, op hun hurken tegen over elkaar, omstrengeld en gevangen in een oeverloze kus.