Kleedkamerplek Nouri verhuist naar Ajaxmuseum

Het shirt van Nouri hing het afgelopen seizoen nog gewoon op zijn plek. Net als zijn andere spullen en wedstrijdkleding. Dat was de wens van zijn teamgenoten.



Met goedkeuring van de familie worden de spullen nu tentoongesteld in de Gallery of fame in het museum van Ajax in de Johan Cruijff Arena. De kleedkamerplek van de voormalige nummer 34 wordt hier opgebouwd, tussen de prijzen en Europa Cups die Ajax heeft gewonnen.



Nouri (21) zakte tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk vorig jaar in elkaar door hartfalen en liep daarbij ernstige hersenschade op.



