Kledingwinkel in beschoten pand Bijlmerplein mag open

De kledingwinkel zit in hetzelfde pand als dameskledingzaak Organza, die woensdagnacht 1 november werd beschoten. De uitbater van deze zaak is familie van de eigenaar van Surinaams eethuis P&G Roti iets verderop op het plein, waar diezelfde nacht een handgranaat werd achtergelaten.



Beide zaken werden de volgende dag door burgemeester Halsema voor onbepaalde tijd gesloten, omdat ze een gevaar vormen voor de omgeving.



Maar met de sluiting van Organza, werd ook een kledingwinkel in hetzelfde pand gesloten. Die winkel heeft geen eigen adres en deelt de nutsvoorzieningen met de beschoten winkel, maar heeft wel een eigen ingang en rolluik.



Twee winkels

Omdat de winkel verder volgens de eigenaar niks van doen heeft met Organza, stapte ze naar de rechter om de sluiting op te heffen. De gemeente vindt dat de sluiting het risico is van de uitbater, omdat zij ervoor heeft gekozen geen eigen huisnummer te gebruiken.



Maar de rechter ging daar niet in mee en gaf de eigenaar gelijk, omdat ter plaatse duidelijk is dat het om twee aparte winkels gaat. Bovendien komt de bescherming van de openbare orde niet in het gedrang als de winkel wordt heropend.



