Kledinginzamelaars kunnen aanbod niet aan: ‘Lever uw textiel nu niet in’

Kledinginzamelaars als Sympany vragen Amsterdammers hun oude kleding de komende tijd niet in te leveren. De opslag ligt al overvol en afnemers – vaak tweedehandswinkels – nemen geen kleding meer aan.

“We hebben zelfs twee extra loodsen moeten huren om het textiel tijdelijk in op te slaan,” vertelt woordvoerder Wouter Reedijk van Sympany, dat in Amsterdam verantwoordelijk is voor het inzamelen van textiel, kleding en schoenen. “We sturen met alle macht berichten uit dat mensen textiel thuis moeten houden.”

Ook de gemeente Amsterdam doet op de website over het textielophaal zo’n oproep. ‘Het is op dit moment druk en de textielcontainers zitten vol. Houd uw oude kleding binnen.’

Tot dusverre sorteren de oproepen niet het beoogde effect. Integendeel, Sympany krijgt niet minder, maar méér kleding aangeleverd, vertelt Reedijk “Naast de gewone stroom kleding – die we dus al niet kwijt kunnen – komt 30 procent extra textiel binnen.” Niet geheel onlogisch: het mooie weer en de thuisquarantaine vormen de ideale combinatie voor een lenteschoonmaak, inclusief het uitmesten van de kast.

Toch al drukke maanden

“Ik heb het zelf ook gedaan,” vertelt Michel Rosenquist, manager marketing en retail bij het Leger des Heils. Hij herkent het probleem. “De problemen die ze bij Sympany kennen, hebben wij ook.”

In Amsterdam is het Leger des Heils een kleine speler, zeker vergeleken met Sympany. Dat bedrijf doet in Amsterdam de inzameling via containers. Bij het Leger des Heils wordt kleding bijvoorbeeld wel ingeleverd bij vestigingen, maar inzamelingscontainers heeft het hier niet. In Rotterdam en Den Haag bijvoorbeeld wel.

“Dit zijn altijd drukke maanden, omdat mensen hun winterkleding omruilen voor een zomersere kleding,” zegt Rosenquist. “Nu is er meer tijd en gaan ze grondiger door hun kast.”

Een sorteerlocatie van het Leger des Heils. Beeld ANP

Kleding voor werkzoekenden

Niet alleen de grote inzamelaars, maar ook een gespecialiseerde organisatie als Dress for Success voelt de problemen. Het wereldwijde initiatief, met in Amsterdam een vestiging aan de Burgemeester de Vlugtlaan, voorziet werkzoekenden van mooie tweedehands kleding.

“We hebben niet genoeg ruimte om alle aangeboden kleding aan te nemen,” zegt algemeen manager Corina Koekenbier. Ze heeft zelfs kleding moeten weigeren. Nu één-op-éénontmoetingen bij sollicitaties vrijwel stilliggen, geldt ook voor Dress for Succes: er komt wel kleding binnen, maar er gaat amper iets uit. “Al voorzien wij ook mensen die een video-afspraak hebben van outfits.”

Dress for Success werkt voor het overgrote deel met een ander kledingaanbod dan Sympany, vertelt Koekenbier. “Maar ook de kleding die wij niet kunnen gebruiken, gaat onder meer naar Sympany.”

Schimmelend hoopje stof

Het grote aanbod is niet het enige probleem; ook de al ingezamelde kleding zorgt voor de nodige kopzorgen. Het textiel is namelijk niet oneindig houdbaar: door vocht kan een prima tweedehands pantalon veranderen in een schimmelend hoopje stof.

“Zeker in pakhuizen zit je met weersinvloeden,” bevestigt Reedijk, van Sympany. “Bovendien is het al gebruikt textiel, dat is beperkt goed. En de meerderheid is bestemd om te herdragen. Dat moet van degelijke kwaliteit zijn.”

Leger des Heilsmedewerker Rosenquist beaamt dat. “Bovendien gooien mensen weleens restafval bij containers, al dan niet per ongeluk. Ook dat kan de kleding vochtig maken.”

Koning Willem-Alexander bracht in 2018 een bezoek aan Dress for Success. Links Corina Koekenbier. Beeld Dress for Success

In gesprek met de gemeente

Dress for Success heeft geen nieuwe opslaglocaties geopend, maar is wel bezig met een ander initiatief. “We zijn in gesprek met de gemeente Amsterdam,” vertelt Koekenbier. “Veel mensen komen nu in de financiële problemen. Wij zijn van plan om kledingpakketten te gaan maken.”

De pakketten zouden op maat worden gemaakt – small, medium of large, bijvoorbeeld – en worden aangeboden bij voedselbanken of sporthallen waar dak- en thuislozen verblijven. “Daardoor zijn ze gemakkelijker uit te geven, dan als mensen ze bij ons moeten halen. Bovendien scheelt het de mensen reiskosten,” zegt Koekenbier. Ze verwacht dat het initiatief volgende week rond is.

Sympathiek natuurlijk, de kledingpakketten. Maar dat niet alleen: het bevrijdt Dress for Success ook van de voorraad tweedehandsjes, waarmee er weer ruimte komt voor nieuwe kleding. Bij Sympany is dát nog niet nodig: daar zijn ze voorlopig in staat kleding aan te nemen. “De opslag heeft nog voldoende capaciteit,” vertelt Reedijk.

Maar als deze situatie een tijdje aanhoudt, worden de containers dan van straat gehaald, afgesloten en weggevoerd? Dat zijn ze bij Sympany in ieder geval niet van plan. “De volle zakken belanden dan vaak alsnog naast de container, of bij het grofvuil,” legt Reedijk uit. “Bovendien past het niet bij de gedachte van textielinzameling.”