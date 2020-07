Klederdrachtmuseum Herengracht genekt door coronacrisis

Traditionele Scheveningse klederdracht. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Stichting Het Klederdrachtmuseum krijgt geen subsidie en kwam door de relatief lage bezoekersaantallen van 25.000 per jaar ook niet in aanmerking voor coronafondsen. Een in mei opgezette crowdfunding bleek slechts een tijdelijk doekje voor het bloeden. ‘Het was financieel niet meer haalbaar,’ aldus het museum.

Het museum - als privé-initiatief opgericht in 2016 - groeide uit tot een herkenbaar instituut. Het toonde een bonte verzameling van bekende Hollandse streekdrachten. Bezoekers konden zich vergapen aan de traditionele kleding waarin de Nederlander vroeger liep. De collectie van het Klederdrachtmuseum is tijdelijk opgeslagen in het depot van het Zuiderzeemuseum.

Financiële injectie

De stichting achter het museum blijft bestaan. Die gaat zich beraden op een ‘toekomst na corona’. Hierbij wordt gekeken naar een andere locatie en mogelijk een bredere collectie en exposities van kostuums, mode en uniformen van vroeger en nu.

Verwacht wordt dat nog veel meer musea noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. Daarom luidde de Museumvereniging deze week de noodklok. Zonder financiële injectie en versoepeling van de coronamaaregelen haalt een kwart van de Nederlandse musea de volgende zomer niet, volgens de vereniging.