Klaver wil Rutte III dwingen tot samenwerken

Opvallend is dat de PvdA in een interview met deze krant ook al voorsorteerde op gedoogsteun voor na de Statenverkiezingen. Net als Klaver wil hij op drie punten toezeggingen: dat arbeidsgehandicapten niet minder dan het minimumloon betaald krijgen hebben de twee partijleiders gemeen.



Terugdraaien van de bezuiniging

Verder kiest Asscher voor het terugdraaien van de bezuiniging op de huurtoeslag en een verlaging van het eigen risico in de zorg.



GroenLinks, SP en PvdA, de drie linkse partijen in de Tweede Kamer, spraken eerder af meer samen op te trekken. Toch hebben Klaver en Asscher hun plannen niet vooraf met elkaar afgestemd.



De PvdA is in de peilingen kleiner dan GroenLinks, maar heeft wel bestuurservaring en Asscher plannen zijn voor het kabinet goedkoper om te realiseren dan die van Klaver.



Bovendien hebben VVD, CDA en D66 in 2017 al tot twee keer toe met GroenLinks geprobeerd een kabinet te vormen. Dat mislukte. Klaver denkt dat het wel móet als het kabinet de meerderheid verliest. Al zei hij in een toelichting zijn huid duur te willen verkopen. "De vraag is: willen ze dan wél water bij de wijn doen?"



Polsbandjes, blokkenschema en foodtrucks

Met het festival dat GroenLinks zaterdag optuigde - compleet met polsbandjes, blokkenschema en foodtrucks - werd gevierd dat de partij volgens de laatste gegevens van het eigen partijbureau mee gaat besturen in 97 gemeenten.



Daarmee lijkt Klaver zijn belofte op het partijcongres voorafgaand aan de verkiezingen in te lossen. Toen zei hij dat zijn partij in 100 gemeenten mee zou gaan besturen en in de vier grote steden. In Amsterdam, Den Haag en Utrecht is dat gelukt.



Alleen het college in Rotterdam is nog niet rond, maar GroenLinks is wel één van de onderhandelende partijen.



