Klaver: GroenLinks wordt grootste in Amsterdam en gaat meebesturen

De locatie van het congres, in het Topsportcentrum Rotterdam - pal naast De Kuip waar Feyenoord-PSV werd gespeeld, werd bewust gekozen. In Rotterdam lijkt de partij bezig met een grote opmars. Klaver: "Wij kunnen hier de tweede partij worden. Dan gaat GroenLinks deze stad veranderen."



Klaver zei te hopen op een zo progressief mogelijk college - zonder de alliantie van Leefbaar Rotterdam met Forum voor Democratie en zonder de PVV. Het zou voor het eerst sinds 2006-2010 zijn dat GroenLinks in de Maasstad in het college zit.



Machtsclaim

Dat Klaver nu met een ambitieuze machtsclaim komt, is niet ongebruikelijk voor de jonge politiek leider. In januari 2017 zei Klaver - toen 30 - dat hij premier wilde worden. De partij haalde bij de landelijke verkiezingen wel een grote verkiezingswinst (van 4 naar 14 zetels). "Het beste verkiezingsresultaat ooit, maar het was niet genoeg voor het Torentje - nóg niet." Klaver onderhandelde wel over kabinetsdeelname. Dat liep toen spaak op migratie. "



Ik voel dat het kan," lichtte Klaver zijn machtsclaim na afloop van zijn speech toe. "Ik merk overal dat mensen zoeken naar verandering. Ieder weekend zijn er meer mensen actief voor de beweging GroenLinks. En wat ook meespeelt: wij hadden landelijk een heel goede uitslag, maar werden niet de grootste. In heel veel plekken kunnen we dat nu wél worden. Dat maakt meebesturen makkelijker."

Wij zullen nooit onze kroonjuwelen bij het grofvuil zetten Jesse Klaver