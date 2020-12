Klassiek concert voor katten om ze rustiger te maken

Klassieke muziek voor de katten in kattencafé Kopjes. Beeld Lin Woldendorp

Het concert maakt deel uit van de campagne ‘The Classic Effect’, die mensen wil wijzen op de positieve effecten van klassieke muziek. “Je krijgt er een concentratieboost van en het verhoogt je zelfvertrouwen,” zegt Micha Windgassen, coördinator bij Entrée, de jongevriendenclub van het Concertgebouw. En, in dit geval niet onbelangrijk: klassieke muziek maak huisdieren rustiger.

Decor voor het miniconcert: kattencafé Kopjes in de Marco Polostraat, in normale tijden een gewoon café waar ook negen asielkatten wonen.

Als de musici Gorokhov inzetten, schieten de oortjes verschrikt omhoog, maar eenmaal aan de muziek gewend, kruipt een aantal katten lekker in hun mandje. Een kleine witte kat blijft gebiologeerd kijken naar de heen en weer bewegende strijkstok van violist Huang. Even lijkt het of de aanval wordt ingezet, maar op het laatste moment besluit ook dit dier haar mand op te zoeken.

Tegen vuurwerk

Het oorspronkelijke idee was om tijdens de jaarwisseling huiskamerconcerten te geven bij mensen met huisdieren, zodat het vuurwerkgeknal de dieren dit uiteinde eens niet de stuipen op het lijf zou jagen. “Omdat dat niet kan doorgaan, hebben we een alternatief gezocht,” zegt Windgassen, die met Entrée klassieke muziek toegankelijk wil maken voor mensen onder de 35 jaar. En zo kwamen de musici terecht bij het kattencafé in Amsterdam-West.

“Het is een heel lief en zoet initiatief,” zegt Lenny Popelier, eigenaar van het kattencafé. Toch vraagt ze zich af hoe blij de katten ermee zijn. “De geluiden van die instrumenten zijn intens. Misschien kan de volgende keer iemand harp komen spelen.”