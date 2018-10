Klappertanden met waterkou en flink veel regen

Het is fris voor de tijd van het jaar, meldt Weeronline. Het is grijs en zo'n 5 tot 8 graden, maar door de noordoostenwind voelt het kouder. En het onstuimige weer met veel regen dat dinsdag wordt verwacht, zal het er niet beter op maken.



Een lagedrukgebied trekt dan over het land en veroorzaakt veel nattigheid. We moeten niet opkijken als er in Amsterdam zo'n 20 millimeter valt. De temperatuur zakt dan ook nog wat, naar 2-5 graden.



Stormachtig

De noordoostenwind laat ook flink van zich horen. Op sommige plekken kan het zelfs stormachtig worden, wat het waterkoud maakt. Aan de westkust wordt later in de middag windkracht 8 verwacht, met zware windstoten tussen 75 en 90 km/u.



In de nacht naar woensdag wordt het rustiger en droger. Al blijft er woensdag kans op een bui. Wel komt de zon af en toe tevoorschijn.