Klanten TravelBird staan voor dichte hoteldeur

De Consumentenbond ontving veel klachten van verontwaardigde reizigers en zag op social media de klachtenregen alleen maar toenemen.



Een woordvoerder van de bond spreekt van een opvallende kwestie. "Het is een onaangename verrassing wanneer je een weekendje weg boekt en vervolgens niet je hotel in kunt. We maken ons zorgen over de situatie bij TravelBird en willen consumenten dan ook waarschuwen: controleer van tevoren of je hotel is betaald."



Alternatieven

Een aantal hotels besloot hun gasten toch binnen te laten en zelf contact op te nemen met TravelBird over de uitgebleven betaling. In de meeste gevallen moesten reizigers zelf het geldbedrag overmaken voordat ze hun hotelkamer mochten betrekken.



TravelBird laat weten dat ze inderdaad een betalingsvertraging hebben, maar dat de problemen eind deze maand nog worden opgelost. Daar is de Consumentenbond echter niet gerust op.



"De klantenservice is moeilijk bereikbaar. Wie van plan is een vakantie te boeken bij TravelBird, weet dat ze momenteel in zwaar weer zitten. Er zijn genoeg alternatieven."



Lees ook: Oprichter Travelbird doet stap terug: 'Nieuwe fase nodig'