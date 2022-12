‘Klant’ steelt dure juwelen door druk te doen bij juweliers: ruim twee jaar cel

Beeld Getty Images

De man hanteerde telkens dezelfde werkwijze. Hij liet een verkoper meerdere diamanten of ringen aan hem tonen. Door de uitgestalde juwelen veelvuldig aan te wijzen, vast te pakken en te bekijken, creëerde hij een voor de werknemer chaotische situatie. Hij maakte drukke bewegingen en boog vaak over de toonbank. Op een gegeven moment balde hij de juwelen in zijn hand, zo is te zien op camerabeelden. Daarna wilde hij nog wat sieraden bekijken en vertrok hij met de belofte dat hij later terug zou komen.

De zaak ging om drie diefstallen bij Amsterdamse juweliers in februari en september 2020. De man ontvreemdde een diamant van 40.000 euro en twee keer een witgouden ring: eentje ter waarde van 132.000 euro en een ander van 77.000 euro.

Op tournee door Europa

De Amsterdamse rechtbank weegt in de zwaarte van de straf mee dat de man door Europa lijkt te trekken om juwelendiefstallen te plegen. Eerder werd de man tot drie jaar cel veroordeeld voor een vergelijkbare diefstal bij een juwelier in Frankrijk. Ook heeft hij in België, Duitsland en in Italië een strafblad voor vermogensdelicten.

Naast de celstraf moet de man een schadevergoeding van in totaal 20.000 euro betalen aan twee van de juweliers.

