Klachtenregen over bierfietsen in West

Een bierfiets in West, beeld ter illustratie. Beeld Jean-Pierre Jans

Deze maand zijn al 111 klachten over bierfietsen binnengekomen, dat is bijna net zo veel als alle meldingen uit 2018 bij elkaar. ‘Een explosieve toename,’ aldus een woordvoerder van stadsdeel West. De meeste klachten kwamen van bewoners van de Spaarndammerdijk, gevolgd door de Houthavens, de Van Diemenstraat en de Tasmanstraat.

Amsterdam breidt het verbod op bierfietsen, dat al enige tijd geldt in de binnenstad, per 1 juli uit naar het oostelijk deel van het centrum. In West komt geen verbod. Burgemeester Femke Halsema zei eerder dit jaar dat ze daartoe geen mogelijkheden had. Er zijn weliswaar veel klachten binnengekomen, maar die zijn niet bevestigd door handhavers. Volgens het stadsdeel bevestigt handhaving de overlast en overtredingen nu wel.

Blokkeren van fietspaden

In de maand mei was het nog rustig, aldus de woordvoerder, maar in juni lijken alle bierfietsexploitanten alvast in te spelen op het naderende verbod in het oostelijk deel van het centrum en hun handel naar west te verplaatsen. In dit stadsdeel zijn nieuwe exploitanten gesignaleerd.

De klachten betreffen vooral het blokkeren van fietspaden door bierfietsen, geluidsoverlast, dronkenschap, bedreiging door dronken mensen, wildplassen en het dumpen van lege bierblikjes. De toename van de klachten kan ook te maken hebben met het feit dat er inmiddels meer mensen in de Houthavens wonen dan vorig jaar. Zij zien dat bierfietsen, vaak groepsgewijs, parkeren in het nieuwe parkje voor basisschool Spaarndammerhout, waar kinderen spelen.

De PvdA heeft vragen gesteld aan het college over de klachten uit West. “Wij zijn bang dat de overlast zich verplaatst naar West doordat bierfietsen elders in de stad verboden zijn,” zegt raadslid Dennis Boutkan.

Hij hoopt dat de stroom klachten en de signalen van handhavers de burgemeester handvatten bieden om ook een verbod in West in te stellen. “Wat mij betreft gaan ze zo snel mogelijk weg.”