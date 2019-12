Klachtendienst voor vlieglawaai Schiphol is weer online

Beeld ANP

De site werd eind oktober afgesloten nadat de beveiliging lek bleek waardoor de gegevens van 58.000 klagers op straat konden komen te liggen.

Het veiligheidslek werd eind oktober gemeld door ‘ethisch hacker’ Wouter van Dongen. Die kwam er tijdens onderzoek naar de hindercijfers voor actiegroep ‘Oegstgeest zonder vlieghinder’ achter dat de website van het BAS slecht beveiligd was.

Slecht beveiligd

Hij kon zichzelf makkelijk toegang verschaffen tot de klachtendata en claimt dat daar gegevens van onder meer werknemers van Schiphol, luchtverkeersleiders, wethouders en burgemeesters waren opgeslagen. Wachtwoorden waren makkelijk te kraken omdat ze versleuteld waren met een verouderd algoritme.

Van Dongen, die eerder onder meer ontdekte dat Digid slecht beveiligd was, meldde dat aan Schiphol, die het Bewoners Aanspreekpunt beheert. Volgens Schiphol zijn er geen aanwijzingen dat het lek is misbruikt, maar de luchthaven kan dat niet uitsluiten.

De afgelopen twee maanden is door schiphol gebouwd aan een nieuwe klachtensite en een betere beveiliging. Klachten kunnen vooralsnog alleen stuk voor stuk via een formulier worden ingediend, aan een registratiesysteem wordt nog gewerkt.

Doordat er bijna twee maanden geen online klachten over vlieglawaai konden worden ingediend, is het onduidelijk of de registratie van klachten voor gebruiksjaar 2018/2019 nog betrouwbaar is. Wel konden klachten nog telefonisch of per mail worden ingediend. BAS zal daar in haar jaarrapportage rekening mee houden.