Klachtencommissie: uitspraak politiechef Paauw in zaak Sammy Seewald te stellig

Hoofdcommissaris Frank Paauw van de politie Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De ouders van de toen 23-jarige Seewald dienden een klacht in nadat politiechef Paauw vlak na het incident in Het Parool had beweerd dat een van zijn agenten ‘door de verdachte met een mes in zijn vest was gestoken’. Volgens de ouders heeft de politiebaas met ‘leugenachtige uitspraken’ de publieke opinie beïnvloed, terwijl het onderzoek van de rijksrecherche nog liep. Daarmee zou hij de goede naam en eer van hun zoon hebben aangetast.

Uit forensisch onderzoek is nu gebleken dat er op het veiligheidsvest van de agent geen beschadigingen zijn gevonden die erop wijzen dat er sprake is geweest van stekende bewegingen. Dat wil overigens niet zeggen dat het vest niet is geraakt.

Fout toegegeven

Direct na de ingediende klacht erkende Paauw zelf al dat zijn uitspraak te stellig was geweest. “Ik had kort na het heftige incident terughoudender moeten zijn in mijn uitspraak in de media. In de kern komt het erop neer dat ik beter ‘in de richting van’ had kunnen zeggen.”

De 23-jarige Sammy Seewald werd op 13 augustus 2020 door de politie doodgeschoten. Dat gebeurde nadat hij in verwarde toestand verkeerde en met een mes tegen zijn keel rondliep. Toen de politie hem probeerde aan te houden, ontstond een worsteling, stak hij om zich heen, raakte een agent in het kogelwerende vest, waarna hij met drie kogels van dichtbij werd neergeschoten. Hij overleefde zijn aanhouding niet.

Reactie Frank Paauw op oordeel Nationale Klachtencommissie “Vanaf het moment dat ik hoorde over wat er met Sammy gebeurd is, heb ik meegeleefd en wilde ik met de ouders in gesprek. Zij zijn hun zoon verloren, een groot en zwaar verlies en ik kan mij goed voorstellen dat de ouders niet toe waren aan een gesprek met mij. Pas in het gesprek tijdens de klachtenprocedure heb ik mijn oprechte deelneming kunnen uitspreken. Ik vind het belangrijk om te leren van een zaak zoals die van Sammy, juist vanwege het onomkeerbare leed dat ons dienstwapen kan veroorzaken. Als portefeuillehouder geweldsmiddelen binnen de politie, maak ik mij persoonlijk hard voor de inzet van minder zware geweldsmiddelen dan het dienstwapen. Voorbeeld hiervan is het inmiddels ingevoerde stroomstootwapen. Ik realiseer mij goed dat mijn woorden het leed van de ouders van Sammy niet kunnen verzachten, maar als politie zullen wij ons blijven inspannen om zoveel als mogelijk te voorkomen dat de inzet van politiegeweld dodelijk afloopt.”

