Klachten om pepernoten met 'VOC-kruiden'

Van Delft de Pepernotenfabriek, met vestigingen in onder andere Amsterdam en Amstelveen, prijst zijn pepernoten aan met de tekst: 'Met authentieke VOC Kruiden'. Ze zijn ook te koop bij Albert Heijn.



Indische, Indonesische en Molukse Nederlanders dienen gezamenlijk een klacht in bij Albert Heijn en de fabrikant, Van Delft Biscuits in Harderwijk. "Wij vinden het belangrijk dat er een breder en realistischer perspectief komt op de koloniale geschiedenis van Nederland," zegt een woordvoerder van het Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië.



Zwarte bladzijde

"Men geeft wel toe dat er wat zwarte bladzijden bestaan, maar romantiseert tegelijkertijd diezelfde periode van honderden jaren bloedvergieten, genocide en uitbuiting door een positieve draai te geven aan kolonialisme en slavernij. Dit keer wordt de VOC omwille van commerciële belangen ingezet als iets wat men zou moeten associëren met nationale trots en een heerlijke smaak."



"Dit terwijl bijvoorbeeld op de Banda-eilanden destijds de complete bevolking is uitgemoord om deze kruiden te verkrijgen. Veel Nederlanders hebben voorouders die zwaar geleden hebben onder het brute geweld van de VOC. Dat willen wij niet ophemelen maar aankaarten."



Geen enkel probleem

Van Delft Biscuits ziet geen enkel probleem in de verwijzing naar het VOC-verleden op zijn verpakkingen. "Het is waar de kruiden vandaan komen. De VOC heeft ons heel veel welvaart en ontwikkeling gebracht. Of ze mogelijkerwijs dingen hebben gedaan die niet door de beugel kunnen, dat weet ik niet," aldus een woordvoerder.



Op sociale media roeren voor- en tegenstanders van de VOC-pepernoten zich. Niet zeuren, want ze zijn lekker, zeggen voorstanders. Tegenstanders sporen elkaar aan een negatieve recensie over de Pepernotenfabriek te schrijven: 'Authentieke VOC kruiden? Nee dank je, daar zijn duizenden mensen voor vermoord,' schrijft een van hen.



Het Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië verzamelt alle klachten en biedt deze gezamenlijk aan bij Albert Heijn en Van Delft. Albert Heijn wil niet reageren op de kwestie en verwijst door naar Van Delft.



