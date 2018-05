Klachten na tweede examenweek naar 171.000

61.000 klachten in week twee

In de tweede week van de eindexamens zijn bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ongeveer 61.000 klachten binnengekomen.



Opgeteld bij de ruim 110.000 klachten uit de eerste week, staat de teller nu op ruim 171.000.



"Het wordt rustiger, we merken dat ook hier op het kantoor. De meeste klachten worden niet doorgebeld, maar worden ingediend via de website," aldus een woordvoerder.



Zij begrijpt wel dat de intensiteit afneemt. "Veel mensen gaan richting hun laatste examens. Ze worden minder fanatiek, doen minder moeite om klachten in te dienen."



Opmerkelijke meldingen

Enkele opmerkelijke meldingen mocht het LAKS wel ontvangen in de tweede examenweek. Zo kwam er in een klaslokaal een vleermuis binnenvliegen en werden leerlingen op een andere school gestoord door twee vechtende eekhoorns op het dak.



"Ook maakten liefst zeventien scholieren meldingen van een fanfareband die tijdens de examens langs de school liep, compleet met trommels en trompetten," aldus de woordvoerder.



De landelijke schriftelijke examens duren tot en met 29 mei. In totaal 211.550 scholieren zitten in het laatste jaar van de middelbare school, ruim de helft (109.447 kandidaten) doet vmbo, ruim 60.600 havo en 41.500 vwo.