Klachten geluidsoverlast ruim verdubbeld in 5 jaar

Dat blijkt uit cijfers die Het Parool heeft opgevraagd bij de gemeente naar aanleiding van een bericht van AT5.



Waar in 2012 nog 3798 keer een melding binnenkwam met betrekking tot geluidsoverlast, grepen Amsterdammers vorig jaar 9067 keer naar de telefoon om een klacht in te dienen.



Dat getal wordt dit jaar naar alle waarschijnlijkheid fiks overschreden. In 2017 is in de eerste zeven maanden al 6869 keer geklaagd. Met name bewoners in Amsterdam-Centrum laten van zich horen als ze last ervaren. In 2016 maakten ruim 2600 mensen in het Centrum een melding van overlast. In Zuidoost werd 493 keer een klacht ingediend.



Forse stijging

De gemeente verklaart de forste stijging door te wijzen naar een algemene trend waarbij het totaal aantal meldingen op alle gebieden in Amsterdam sinds 2012 toeneemt. Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in de verschillende mogelijkheden om een melding te kunnen doen en Amsterdammers lijken die kans gretig aan te grijpen.



Vorige week bleek dat de gemeente het aantal afvalklachten nauwelijks kan bijbenen. Dit jaar zijn er al ruim 90.000 meldingen over rommel op straat gedaan. Het melden wordt steeds makkelijker, maar de gemeente heeft grote moeite de verwachtingen waar te maken.



