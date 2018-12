Klachten feest A'DAM Toren: 'Slechtst georganiseerde feest ooit'

Tientallen bezoekers spuwen op Facebook hun gal over het festival waarvoor volgens hen te veel kaarten zijn verkocht. 'De avond stond in het teken van wachten,' schrijft een bezoeker, die net als vele anderen haar geld terugvraagt.



Feestgangers zeggen meer dan een uur te hebben gewacht voordat zij binnen konden komen. Eenmaal binnen was het te druk, bovendien zouden er te weinig faciliteiten zijn geweest en was alles slecht aangegeven. Een boze bezoeker spreekt van het 'slechtst georganiseerde feest ooit'.



'Hoezo zet je een EHBO op de 9e verdieping? Wat een superslechte organisatie. Als hier paniek was uitgebroken was het een grote hel geworden,' schrijft een andere bezoeker.



De organisatie heeft op Facebook excuses aangeboden en zegt iedereen die een klacht over het feest had persoonlijk te zullen benaderen. 'Wij willen onze excuses aanbieden voor de drukte en onacceptabele situatie die is ontstaan bij de entree van het festival. (...) Dit mag en zal nooit meer gebeuren.'