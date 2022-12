Kipkoning Hidayet Cinar: ‘Ik begon bij een kiloknaller op de Albert Cuyp’

Na een moeilijke jeugd werd Hidayet Cinar de kipkoning van Amsterdam-West. ‘McDonald’s, KFC en Subway, dat zijn mijn concurrenten. Tenminste, dat vinden zij, ik niet.’

Op het overdekte terras naast zijn kipwinkel in Westpoort wil Hidayet Cinar net beginnen aan een uitleg over de verschillende kruiden en smaken die worden verkocht bij Dilek Chicken. Maar dan wordt hij onderbroken. Zoals hij de hele dag wordt gebeld, begroet en geroepen. Alle klanten op dit industrieterrein annex winkelcentrum bij Sloterdijk lijken hem te kennen. “Ze komen hier speciaal voor mijn kip,” meldt Cinar, niet zonder trots.

Ook voor de andere twee vestigingen, in Bos en Lommer en Osdorp, geldt dezelfde formule: klanten nemen de kip mee, eten het staande op of nemen plaats aan een van de tafels. Dilek (Turks voor ‘wens’) is de naam van zijn overleden zus en daarna van zijn dochter. “Ik ben een beetje religieus. Mijn zus was overleden en ik had al twee zoons. Toen mijn vrouw zwanger werd van ons derde kind heb ik gebeden dat het een meisje zou worden en dat de ziel van mijn zus in haar zou voortleven. En mijn dochter lijkt ook op haar tante.”

Dan, over die verschillende smaken: Cinar werd geboren in Turkije en verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Amsterdam. Op het menu staan termen als pittige saté, katjang en madame jeanette. “Nee, in Turkije bestaan die woorden niet. Ik zie het zo: wij zijn allemaal samen, alle nationaliteiten. Die smaken heb ik hier geleerd.”

“Een vriend van mijn vader was, hoe zeg ik dat netjes – hij was een crimineel. Hij zei altijd dat ik later niet moest gaan doen wat hij deed. Ik moest ondernemen en niet voor een baas werken, dat was zijn advies. En als je openstaat voor iedereen, zul je ze ook allemaal als klant krijgen.”

Dan begint hij te lachen. “Als ondernemer denk je: hoe kan ik zoveel mogelijk verkopen? Die pittige sauzen, we hebben ook samurai – als je dat eet, krijg je dorst en wil je wat drinken. Zo kunnen we weer drankjes verkopen.”

Eerst woonde de familie Cinar op het Europaplein. “Bij de RAI, een mooie plek. Ik was de oudste zoon. Mijn vader was hier als gastarbeider gekomen, alleen wilde hij niet werken. Ik vroeg hem altijd waarom. Hij zei: ik heb nu een uitkering, als ik ga werken heb ik 200 gulden extra en geen subsidies meer, waarom zou ik dat doen? Van de sociale dienst kreeg hij soms een nieuwe wasmachine, zijn schulden werden kwijtgescholden en hij had een vrij leven.”

“Als de uitkering binnenkwam, maakte hij die meteen op, aan drinken en gokken. Als hij voor tien uur ’s avonds thuiskwam, wisten we dat hij niet dronken was. Als hij daarna kwam, wisten we dat hij ruzie ging maken met mijn moeder. Ze zijn nu allebei overleden.”

Waarom ging ze niet bij hem weg?

“Mijn moeder had zeven kinderen, ze kon niet lezen en schrijven, waar moest ze heen? Als mijn vader alles weer had opgemaakt, zei ze tegen mij: we hebben de rest van de maand geen geld voor eten, wat moeten we doen? Op het Europaplein zag ik oudere jongens bij het verkeerslicht autoruiten wassen, dat ging ik ook doen. Op de Dam zag ik Chinezen vogelvoer verkopen aan toeristen, voor de duiven. Bij de dierenwinkel ging ik dat voer ook halen en verkopen op de Dam. We kwamen thuis met hele Dirktassen vol geld, die gaf ik aan mijn moeder, en zij verstopte die.”

“In die woning hadden we muizen en lekkages, het regenwater kwam zo naar binnen. Mijn vader zei tegen de huisbaas: ik betaal geen huur meer tot het is gerepareerd. De huisbaas vond: ik repareer het pas als jij weer huur betaalt. We werden eruitgezet en woonden twee maanden in een bejaardenhuis, daarna kregen we van de gemeente een flat in de Bijlmer. Ik heb armoede gekend, daarom wilde ik hard werken.”

Op zijn 14de werd Cinar tijdens een vakantie in Turkije uitgehuwelijkt. “We waren daar op bezoek en de tante van mijn latere vrouw zei tegen mijn vader: wat heb je daar een mooie jongen. Dat was ik. Mijn vader had al twee van mijn zussen uitgehuwelijkt, hij zei: ik heb twee meisjes weggegeven, nu wil ik er een terug. Ik wilde het niet, ik was 14, maar mijn vader zei: vanaf nu is zij jouw vrouw. Eerst verloofd, drie jaar later trouwden we. Het was een moeilijk begin, als kind vond ik het raar om te worden uitgehuwelijkt. Maar ze is een goede vrouw die me altijd heeft gesteund, we hebben dit echt samen gedaan. En we hebben drie mooie kinderen gekregen.”

Hoe kwam je in de slagerswereld terecht?

“Ik keek altijd naar de advertenties in De Telegraaf, daar zag ik: schoonmaker gezocht voor een slagerij. Ik begon bij een kiloknaller op de Albert Cuyp, daar mocht ik ook klanten helpen, daarna kwam ik bij een keurslager in Holendrecht. Al die termen kende ik niet. Uiteindelijk kwam ik terecht bij een slagerij in een Boni-supermarkt in Reigersbos. Dirk van der Vliet heette die man, hij werd mijn leermeester. Worsten maken, alles.”

“Hij gaf me de sleutel, ik moest om half acht op de zaak zijn. Ik was er al om vijf uur ’s ochtends. Als hij binnenkwam had ik de hele toonbank al ingesneden en volgelegd. Zo was ik, altijd wilde ik werken. Ik vroeg om 100 gulden opslag, die wilde hij niet geven. Toen ben ik weggegaan. Ik wilde met mijn familie iets openen, ik wilde ze helpen. Hij zei tegen me: met familie moet je wandelen, niet handelen. De Nederlandse mentaliteit. Wij zitten anders in elkaar.”

In 2002 opende Cinar een eigen slagerij in Osdorp, op Tussen Meer. “Daar zat Cor Kip, een poelier. Ik noemde het Islamitisch Vleespaleis, we richtten ons op de klanten in die buurt. De zaken gingen goed, mijn zwager kwam er ook bij. Het werkte inderdaad niet om met familie samen te werken. Na een paar jaar heeft hij me uitgekocht.”

“Een andere slager waar ik had gewerkt, Wout van der Horst, gaf me als advies: beleg alles in stenen. Daar ben ik toen mee begonnen. Alles wat ik had, bracht ik meteen naar de bank om een nieuwe hypotheek te kunnen krijgen.”

Wat deed je daarna?

“Ik heb mezelf een paar jaar verhuurd, tot de Oost-Europeanen hier kwamen. De mensen voor wie ik werkte, zeiden dat ik mijn prijs moest verlagen, voor het geld dat ze mij betaalden konden ze drie Polen krijgen. Ik wilde mijn prijs niet verlagen en toen heb ik zes maanden thuis gezeten. Daar werd ik gek, ik verveelde me. Turken zijn harde werkers.”

“Met een foodtruck ben ik op de Ten Katemarkt gaan staan, met kip. Later ook op de Dam en het Leidseplein, vergunningen had ik eerst niet. In 2014 begon ik Dilek Chicken, in Akerpoort, Osdorp, ook met een foodtruck. De rijen werden zo lang dat mijn concurrenten gingen klagen bij de gemeente, het zou onveilig zijn.”

Weer moet hij lachen. “McDonald’s, KFC en Subway, dat zijn mijn concurrenten. Tenminste, dat vinden zij, niet ik. Ze zorgden dat mijn kar weg moest, maar later kwam daar een kiosk vrij. Dat stuk grond heb ik gekocht. Daar zit ik nu, op de Osdorper Ban.”

Na de vestiging op de Osdorper Ban volgden twee franchises in Bos en Lommer en Westpoort. “De gemeente Amsterdam zag hoe goed de zaken liepen en bood me 500 vierkante meter grond aan op Westpoort, daar ben ik nog steeds heel blij mee.”

Osdorper Ban is een ingewikkelde locatie, met overlast van jongeren. Wat merk je daarvan?

“Ik merk er nooit iets van. Ze mogen mij, hebben respect voor me, we zien elkaar als familie. Ik ben ook een jongen van de straat, een soort oudere broer. Hollander, Turk, Marokkaan: ik zie het allemaal als één, iedereen komt ook in mijn winkels. Natuurlijk zitten er rotte appels tussen, maar die kun je ook weer goed maken. En ik ben gul, ik kom lekkers brengen. De broodjes zijn lekker vol, als je een kilo kip koopt, doe ik er altijd iets extra’s bij.”

CV

Hidayet Cinar (Bozaglian, Turkije, 1974) is eigenaar van Dilek Chicken, met drie vestigingen in Amsterdam. Binnenkort openen vestigingen in Haarlem, Rotterdam en Almere Buiten.

