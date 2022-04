Kingsland Amsterdam volgens veel bezoekers grote flop: ‘Veel en veel te druk’

Dj’s Sunnery James en Ryan Marciano tijdens hun optreden bij Kingsland Festival in de RAI. Beeld ANP

Ook op andere sociale media uiten bezoekers hun onvrede. “Volgend jaar minder kaarten verkopen, met hoe druk het was op de stages kon je amper normaal bewegen,” valt te lezen op de pagina van het Facebook-evenement van het festival. Op Instagram schrijft een jonge vrouw in een reactie onder een bericht van Kingsland Festival: ‘Hele middag naar de klote door verdrukkingen! Hulde aan de barmedewerkers die hebben geholpen toen het te heftig werd.’

Ook voor Sophie (18) uit Diemen was het festival, dat 35 duizend bezoekers trok, veel te druk. “Het moment dat ik echt dacht, nu ga ik weg, was toen ik er een half uur over deed om een zaal uit te komen. We zaten op elkaar geplet, mensen duwden elkaar. Hier had ik geen zin meer in,” vertelt ze.

De 18-jarige ging met een groep vrienden naar het festival waar grote namen als Martin Garrix en Ronnie Flex optraden. “Binnenkomen viel wel mee, maar ik was er om één uur al. Vrienden die later kwamen deden er veel langer over,” vertelt Sophie. “Muntjes kopen duurde een half uur, drinken halen een half uur, een zaal uitkomen was ook niet te doen.” Ze ging daarom teleurgesteld eerder naar huis. “Als het beter georganiseerd was dan had ik het waard gevonden. Er waren goede artiesten. Maar dit was een grote chaos.”

Gesloten hekken

Ook de 25-jarige Suzan uit Almelo heeft geen goed gevoel overgehouden aan het dagje uit in Amsterdam met een vriendin. Op haar TikTok-account zette ze een zelfgemaakt filmpje met beelden van het festival. ‘Een grote chaos’, valt er te lezen in haar bijschrift. “Het terrein was te klein en het was veel en veel te druk,” vertelt ze. Voor haar kwam het dieptepunt overigens buiten het festivalterrein: op Station Zuid beleefde ze angstige momenten door een stormloop op de hekken, die voor haar neus werden gesloten. “Ik kroop onder iemand door, het was echt even schrikken.”

Vanaf negen uur in de avond werd de toegang tot stationshal Zuid herhaaldelijk afgesloten vanwege de grote drukte. Ook festival Oranjebloesem in het Olympisch Stadion liep in de avond op een einde. Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat in een reactie weten dat de sluitingstijden van de verschillende festivals op elkaar zijn afgestemd, zodat niet iedereen tegelijk bij het station arriveert. “Omdat de uitstroom van het evenement in het Olympisch stadion langer duurde dan verwacht, is uiteindelijk besloten om Kingsland langer door te laten gaan.”

Samen met de festivalorganisatoren en veiligheidsteams gaat de gemeente binnenkort evalueren hoe de avond is verlopen.

Ervaring

Philippe Hes, mede-organisator van Kingsland Festival, is een van de organisatoren die bij die evaluatie aanwezig zijn. “Er komen ongetwijfeld dingen naar boven die we de volgende keer anders doen.” Hes vindt het ‘super vervelend’ dat bezoekers ontevreden naar huis zijn gegaan, maar het terrein was volgens hem niet drukker dan bij de voorgaande zeven edities. “Elke keer hebben we exact hetzelfde aantal bezoekers ontvangen in de RAI. Toch is ieder jaar een beetje anders, dat heb je nu duidelijk gezien. En heel veel mensen hebben het ook gewoon naar hun zin gehad.”

Wel stelt hij dat het lastig was om aan genoeg barpersoneel te komen, wat mogelijk voor langere rijen heeft gezorgd. “Maar wat mogelijk ook meespeelt: het was voor veel mensen het eerste festival in lange tijd. Onze doelgroep is 18 tot 25 jaar oud. Voor velen zal het het eerste festival zijn dat ze ooit bezochten. Iedereen loopt naar dezelfde bar als ze binnenkomen. Het heeft ook te maken met ervaring.” Bij Hes zijn ook geen signalen binnengekomen dat de EHBO drukker was dan in voorgaande jaren.

Zowel Sophie als Suzan bezochten allebei al eerder enkele festivals, die volgens hen beduidend rustiger waren. Binnenkort gaat Sophie weer de dansvloer op.