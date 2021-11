‘Kindvriendelijk’ Weespersluis mogelijk nog een opvang armer

Bouw in Weespersluis. Beeld Dingena Mol

Liefjes opende in juni 2021 de deuren aan de Nijverheidslaan, maar kreeg eind september bericht dat de vergunning voor de locatie – een industrieterrein – toch is ingetrokken.

Het oudste kind van Zwanet Massink (32) zou in de zomer van 2022 op de nog te bouwen bso van Liefjes starten, maar dat gaat niet door. “We staan al jaren op de lijst bij andere locaties, alles zit vol. We hebben geen familie in de buurt. Dus als Liefjes echt gaat sluiten, hebben we een groot probleem.”

Er zouden tegen Liefjes bezwaren zijn ingediend door bedrijven in de omgeving, onder meer omdat de parkeermogelijkheden in het geding zouden komen en omdat er op het terrein veel vrachtvervoer op en neer rijdt.

De gemeente legt in een reactie uit dat over de eerste vergunningsaanvraag, in oktober 2020, niet op tijd is beslist. De vergunning is daarom ‘van rechtswege’ ontstaan. Pas nadat er bezwaar werd gemaakt keek de gemeente naar het stedenbouwkundig advies; volgens dat advies is het terrein geen geschikte locatie voor een kinderopvang. “Dit komt omdat dit aan de aan- en afvoerroute ligt voor zwaar vrachtverkeer van een aantal bedrijven aan de Nijverheidslaan, met gevolgen voor geluid en fijnstof. We vinden het erg jammer dat dit mogelijk betekent dat er een kinderopvanglocatie in Weesp moet sluiten, maar vinden de veiligheid van kinderen bovenal belangrijk.”

Op 2 december wordt er definitief besloten of de opvang moet sluiten; kinderopvang Liefjes heeft beroep ingesteld bij de bestuursrechter, met de ouders als belanghebbende partij.

Kindvriendelijk, zonder opvang

Weespersluis is een gezinswijk bij uitstek – de wijk zit vol met jonge Amsterdamse ouders die met hun pasgeboren baby naar de buurtgemeente trokken. Ze rekenden op meer ruimte, kindvriendelijke straten, een mooie achtertuin. Dat alles is aanwezig, maar wat ontbreekt is kinderopvang. Vooral het tekort aan buitenschoolse opvang is nijpend, maar ook voor baby’s en peuters, waar Liefjes opvang aan biedt, is weinig plek. De wachtlijsten zijn zelfs nog langer dan in Amsterdam. En Weespersluis telt nu zo’n vijfhonderd huishoudens, maar in totaal komen hier tot 2026 bijna drieduizend woningen.

Massink woont sinds 2019 in Weespersluis, mede vanwege het kindvriendelijke imago. “Een groter huis, meer groen, een achtertuin: allemaal leuk en aardig, maar de voorzieningen in Weesp lopen jaren achter, als je ziet hoeveel ouders met kinderen hier komen wonen. Dat levert veel stress op.”

Het eerste half jaar in Weesp bracht ze haar oudste kind naar de crèche in de buurt van Schiphol. “Dat was vreselijk: constant op en neer rijden, elke dag in de file.” Inmiddels heeft ze drie kinderen, waarvan twee op de crèche bij Liefjes en één van 3 jaar oud.

Ook Wesley de Leeuw (32) is enorm geschrokken van het nieuws. Hij heeft een dochter van ruim vijf maanden bij Liefjes: ze staat tevens bij alle andere crèches in Weesp op de wachtlijst. “Bijna overal kregen we te horen: reken er maar niet op dat er binnenkort plek is. Een half jaar later hebben we nergens meer iets van gehoord.” Hij noemt het ‘belachelijk’ dat op een plek waar zo’n tekort aan opvang is, een vergunning juist wordt ingetrokken.

De ouders zijn dan ook van plan om een brandbrief naar de gemeente te sturen. Daarnaast willen ze in gesprek met de bedrijven op het terrein, zegt Massink. Want dat het een industrieterrein is, is volgens haar nog geen reden om Liefjes te sluiten. “Natuurlijk zou ik liever een kinderdagverblijf met veel groen hebben, maar die keuze is er niet. Ik hoop dat we samen tot een oplossing kunnen komen.”

Op zoek naar oplossingen

Er wordt al jaren aandacht gevraagd voor het tekort aan kinderopvang in de wijk, onder meer door actiegroep De Kleine Weespers. Het standpunt van de gemeente Weesp is altijd geweest dat er naar oplossingen wordt gezocht, maar dat kinderopvang uiteindelijk een commerciële aangelegenheid blijft; de gemeente heeft het dus niet voor het zeggen.

Een woordvoerder van Weesp zegt dat de gemeente zich ervan bewust is dat veel ouders de knel zitten. Om die reden is er dan ook een ‘kinderopvangloods’ aangesteld, die sinds september ondernemers ondersteunt in het vinden van geschikte locaties. Ook wordt er in 2022 door de gemeente een nieuw kinderdagverblijf gebouwd in Weespersluis.