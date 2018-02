Kinderwagenmerk Bugaboo in Amerikaanse handen

Financiële details werden niet verstrekt. Eind oktober vorig jaar werd Bugaboo in de etalage gezet door zijn twee aandeelhouders. Een verkoop van de onderneming was volgens hen het beste voor alle betrokkenen.



Eerder hadden zij nog een hoogoplopende ruzie over de koers van het bedrijf. Bugaboo is vooral bekend van zijn kinderwagens, maar maakt tegenwoordig ook luxe rolkoffers. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd en daarmee naar eigen zeggen de basis gelegd voor een nieuwe fase van versnelde groei.



Onder de nieuwe eigenaar blijft de huidige directie aan het hoofd staan bij Bugaboo. Hetzelfde geldt voor Max Barenbrug in zijn rol als designbaas. Bij Bugaboo werken ruim 1300 mensen in meer dan vijftig landen over de hele wereld.



