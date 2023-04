Kinderwagen of fiets: bijna iedereen blijft steken in de paaltjeszee op het Delflandplein

Voorbijgangers komen regelmatig klem te zitten tussen de paaltjes op het Delflandplein. Beeld Jennifer Gijrath

Paaltjes, paaltjes en nog een paaltjes. Wie op het Delflandplein moet zijn, zigzagt zich een ongeluk tussen de paaltjes. En er is geen ontkomen aan, want zowat op elke hoek van het plein staan ze. Voor haringkar De Nieuwe Vangst zelfs met drie rijen dik.

De boodschap van de paaltjesbedenker is duidelijk: stap af, neem de fiets aan de hand en vervolg slalommend (à la de Efteling) je weg.

Achter het raam van de haringkar zit vaste klant Ria Kragtwijk met vol zicht op de paaltjesparade, die, eerlijk is eerlijk, ook vermakelijk theater oplevert. “Dan zie je zo’n moeder met een kinderwagen recht op de paaltjes aflopen. En dan denk ik al: dat past niet.”

De afstand tussen de paaltjes is namelijk zo bepaald, dat je denkt: nét wel, of nét niet. Lopend met een dikke boodschappentas is ‘net wel’ – als je de paaltjes tenminste overdwars neemt. Met een fiets is het ‘net niet’. En dat geldt ook voor een kinderwagen. Maar Kragtwijk ziet geregeld iets of iemand vastzitten tussen de paaltjes. Dan wordt er een kinderwagen tussen gepropt. “Of inderdaad een fiets. Het komt best wel eens voor dat jongeren, al kwebbelend, tussen twee paaltjes willen en dan komen ze ook klem te zitten. Dan letten ze niet op, hè.”

Levensgevaarlijk

Voorbijganger Femke Starrenburg vindt het ontwerp ‘totale waanzin’. Ze wijst erop dat de paaltjes iets verderop niet staan. Wat hebben die dingen voor zin als je met drie keer trappen extra alsnog ongehinderd het plein op kan fietsen?

Toch is Saskia van de viskraam wel gelukkig met de paaltjes pal voor de deur van haar viskraam. “Het was voorheen echt levensgevaarlijk hier met langsscheurende fietsers en scooters. Onze klanten werden als ze naar buiten stapten bijna van hun sokken gereden.”

Waren hekken niet beter geweest dan paaltjes? “Nee, want hekken, daar zetten ze fietsen tegenaan. Dat wordt een zootje, want dan kan je er helemaal niet meer tussendoor.” Nee hoor, van haar hoeft dit niet anders. Maar ze heeft nog wel een suggestie: “Die parkeertarieven van tegenwoordig.” Betaalde je eerst een duppie per uur, nu is het parkeertarief op het Delflandplein – waar nou niet bepaald de rijksten van de stad winkelen – 4,50 euro per uur. “De winkeliers zien hier de omzetten teruglopen. Zet dat ook maar eens in de krant.”

Stadsdeel Nieuw-West: paaltjes moeten fietsers en scooters tegenhouden “Ondanks de paaltjes blijven sommige shoppende buurtbewoners over het plein fietsen of scooteren,” zegt een woordvoerder van stadsdeel Nieuw-West. “Na gesprekken in de buurt is besloten van het Delflandplein een ontmoetingsplein te maken, zodat er meer sociale controle komt. Het plein moet hiervoor anders worden ingericht. Het wordt een groen plein, waar gras, bomen, bloemen en planten voor sfeer zorgen.” Volgens de woordvoerder moet dat in 2025 af zijn en moet het echt een plein worden voor de buurt, waar niet overheen wordt gefietst. “Tot die tijd nemen wij maatregelen om het fietsen tegen te gaan.”