Kinderprotest tegen racisme: ‘Iedereen verdient respect’

Kinderen protesteren samen. Beeld Het Parool

Het protest werd georganiseerd door kinderen van groep 7 van de basisschool: Ema (11), Naema (11), Valentina (10), Norah (10) en Lina (11). De aanleiding was een discussie in de whatsappgroep van de klas over het ontstaan van racisme.

Daarna nam Neama het initiatief. “Ik kwam met het idee om te protesteren. We zijn naar de gemeente gegaan en nu is het dan eindelijk zover. Ik ben echt trots op ons dat het gelukt is en dat er zoveel mensen zijn gekomen.”

De organisatoren nemen een voor een het woord op het podium. Eensgezind verkondigen ze hun boodschap. “Iedereen is gelijk, ongeacht kleur, geslacht of afkomst. Racisme moet verdwijnen en als ik het zie word ik er heel verdrietig van,” zegt Lina. Of Valentina: “Alle huidskleuren zijn mooi en moeten gerespecteerd worden. Racisme kan niet en is niet normaal.”

Norah spreekt uit eigen ervaring: “Ik weet hoe het voelt om racistische opmerkingen te krijgen. Ik sta hier vandaag om te vertellen dat iedereen respect verdient. Ongeacht of je jong of oud, wit of bruin, lesbisch of hetero, man of vrouw bent.”

Geïnspireerd door Damprotest

De kinderen werden geïnspireerd door de protesten op de Dam en in de Bijlmer van de Black Lives Mattersbeweging. Ook zij zagen hoe overal ter wereld mensen de straat op gingen in de strijd tegen racisme en racistisch geweld. Twee organisatoren van dit kinderprotest, Ema en Neama, waren met hun moeder aanwezig in de Bijlmer twee weken geleden.

Hoogtepunt van de betoging was de aanwezigheid van rapper Akwasi, die de kinderen een hart onder de riem kwam steken. Hij richtte het woord tot alle aanwezigen. ”Lieve zwarte kinderen. Als zwart persoon lig je toch een beetje onder een vergrootglas. Waar je ook vandaan komt, doe extra hard je best.”

Bij het protest mochten maximaal 300 basisschoolkinderen aanwezig zijn, het aantal bleef steken op enkele tientallen. Deelnemers ouder dan 13 jaar moesten 1,5 meter afstand houden van de andere kinderen.

Het kinderprotest in Diemen. Beeld Het Parool