Kinderopvangorganisaties Partou en KidsFoundation fuseren

Met 8000 medewerkers en ruim 650 vestigingen gaat het met afstand om de grootste speler in Nederland. Partou heeft 31 vestigingen in Amsterdam.



Partou opende zijn eerste kinderdagverblijf in 1984. KidsFoundation bestaat pas sinds 2014. Dit bedrijf achter opvangen als Smallsteps, Zus en Zo, Kits, De Speelbrug, Kindercentrum en Belle Fleur is naar eigen zeggen nu al de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland.



Investeren

Door de krachten te bundelen ontstaat volgens de partijen een 'sterkere nationale kinderopvangorganisatie', die financieel gezond is. Hiermee zou een goede basis ontstaan om te blijven investeren in zaken als pedagogische kwaliteit, opleidingen voor medewerkers en locaties. Samen kunnen Partou en KidsFoundation ook makkelijker inspelen op wijzigingen in wet- en regelgeving en veranderende economische omstandigheden.



Bij de fusie wordt KidsFoundation-eigenaar Onex samen met investeerder Waterland eigenaar van de nieuwe combinatie. Deze neemt de aandelen Partou over van investeringsmaatschappij Navitas Capital. Er wordt geen overnamesom naar buiten gebracht.



Toezichthouders

De ondernemingsraden van beide organisaties zijn op de hoogte gebracht en is om advies gevraagd. De plannen zijn nog onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuring van toezichthouders. Na afronding van de deal zal een gezamenlijke commissie een plan opstellen om de samenvoeging, strategie, servicekantooractiviteiten, het aansturingsmodel en de merken verder vorm te geven.



Naar schatting krijgt het fusiebedrijf ongeveer 8 procent van de markt in handen voor kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang.