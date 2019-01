Kinderopvang in de problemen door nieuwe regels

Het was voor Eva van der Knaap (34) even slikken, de nieuwe rekening van de kinderopvang. Tien procent gestegen, naar 9,42 per uur. De kinderopvangtoeslag blijft op 8,02 per uur hangen, een toename van slechts 7,7 procent. Van der Knaap gaat ongeveer 70 euro per maand extra betalen voor twee kinderen op de opvang. Terwijl het de bedoeling was dat de overheid de prijsstijging zou compenseren.



Opvang is al niet goedkoop - een kind drie dagen naar een kinderdagverblijf sturen kost al gauw meer dan 1200 euro (exclusief toeslagen) per maand. En hoewel ook veel ouders erop vooruitgaan, was het de bedoeling dat opvang niet duurder zou worden.



Coach

Het zat er al een tijd aan te komen, maar de schok komt voor de meesten pas nu de factuur deze maand is verstuurd. In het kader van de Wet innovatie en kwaliteitsverbetering kinderopvang moeten kinderdagverblijven met ingang van 1 januari één leidster op drie baby's hebben, in plaats van één op vier. Het is de 'beroepskracht-kindratio', in jargon de BKR. Ook moet er nu op crèches een beleidsmedewerker zijn die het personeel coacht.



De maatregelen hebben grote gevolgen voor de roosters en de financiën. Daarbij komt een nijpend personeelstekort, vooral in Amsterdam, dat bijna zo groot is als in het onderwijs.