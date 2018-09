Kinderopvang doet elektrische bakfiets in de ban na drama Oss

De Stint, oftewel een elektrisch aangedreven bakfiets. © - Geen enkel protocol beschermt tegen zo een verschrikkelijk ongeluk René Loman

Daarin staan de veilige routes aangegeven en is vermeld welke gevaarlijke locaties vermeden moeten worden. "Maar geen enkel protocol beschermt tegen zo een verschrikkelijk ongeluk."



Loman vindt dat er niet te snel conclusies moeten worden getrokken. "We weten niet of het voertuig gebreken heeft vertoond of dat er een andere aanleiding is geweest."



Ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) zegt dat het lastig is om nu met oordelen over de bakfiets te komen. "Alles moet onderzocht worden. Het is ook aan de kinderdagverblijven om daarin een afweging te maken. Ik snap wel dat ze er over nadenken.''



Taxi's

Toch zijn er opvangen die hebben besloten om de Stint te laten staan. Loman kan geen namen noemen, maar bevestigt dat ook kinderopvanglocaties in Amsterdam de elektrisch gedreven bakfiets voorlopig laten staan. "Al is het maar om de medewerkers die het voertuig moeten besturen te ontlasten." Kinderen worden opgehaald met vervangend vervoer, zoals taxi's.



Partou, een grote speler met 80 vestigingen in Amsterdam, zegt wel gewoon gebruik te blijven maken van de elektrische bolderkarren. Kinderopvang Compananny, welke acht vestigingen in Amsterdam heeft, heeft laten weten dat 'tot het onderzoek is afgerond, de Stints slechts voor noodzakelijke doeleinden in te zetten. Zoals het ophalen van scholen 'die niet te belopen zijn'. Ook zal er voor vertrek, als extra maatregel, voortaan 'een rondje worden gereden om te checken of alle functies werken'.



Rijbewijs

Veilig Verkeer Nederland vindt het niet nodig om een soort rijbewijs in te voeren voor het besturen van elektrische bolderkarren als de Stint.



Wie een elektrische bakfiets gaat besturen moet eerst een rijvaardigheidstraining volgen en minimaal zestien jaar zijn. VVN vindt deze training voldoende om de Stint veilig te kunnen besturen. Daarna komt het neer op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers.



In 2012 is de Stint na advies van de Rijksdienst voor het Wegverkeer toegelaten op de openbare weg. Daarbij is bepaald dat het voertuig valt onder de verkeersregels van de 'bijzondere bromfiets'.