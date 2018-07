Kinderopvang biedt nieuwe werknemers woonruimte

De eenpersoonsstudio's zijn begin deze maand opgeleverd en kunnen meteen worden bewoond. Het wachten is nu op reacties op de vacature, die maandag online is gegaan.



Het bedrijf verwacht grote belangstelling. "Het is een veelgehoorde wens van pedagogen om in Amsterdam te werken. Het gebrek aan betaalbare woonruimte is vaak hetgeen wat ze daarvan weerhoudt," zegt Elles van den Berg van Compananny.



Campus

Het kinderopvangbedrijf, dat 24 vestigingen heeft in Nederland, speelt met het aanbod van de studio's naar eigen zeggen in op de krapte in de arbeidsmarkt. Bij succes wil het bedrijf de pilot verder uitrollen in Nederland.



De acht studio's zijn volwaardige woningen met een eigen keuken en badkamer, samengevoegd in een campus. De zogenaamde Compacampus, die in Duivendrecht staat, biedt ruimte voor pedagogisch medewerkers die (net) klaar zijn met een gekwalificeerde opleiding om in de kinderopvang te mogen werken.



De acht gelukkige nieuwe werknemers mogen tot twee jaar in de studio's wonen, zolang ze voor Compananny werken. De woningen worden volledig gemeubileerd opgeleverd. Van den Berg: "Ze hoeven bij wijze van spreken alleen hun kleren en toilettas mee te nemen."



In de strijd tegen het almaar oplopende lerarentekort besloot de gemeente begin dit jaar al een aantal woningen exclusief te reserveren voor (jonge) docenten. Voorlopig gaat het om honderd woningen in een gebouw van Wonam in de Van de Sande Bakhuijzenstraat in Nieuw-West, vlakbij de oprit van de A10.



