Kindermars tegen biomassacentrale: ‘Het is toch een beetje gemeen’

‘Liever een boom dan biomassastroom,’ staat op het protestbord van Wies van Leeuwen (9) uit IJburg. Zelf bedacht, met een beetje hulp. “Ik vroeg aan papa: wat rijmt er allemaal op boom?”

Op de achterkant staat nog een hartenkreet: ‘Gaat het alleen maar om het geld of zo?’ Dat was de conclusie van Wies toen haar moeder had uitgelegd waarom Vattenfall even buiten IJburg een biomassacentrale wil bouwen. Onderdeel van het antwoord is immers dat het vroegere Nuon miljoenen aan subsidie kan krijgen omdat het hout geldt als hernieuwbare en daarom duurzame brandstof.

Wies ziet alleen het bos voor zich waar het hout vandaan komt en de zestig meter hoge schoorsteen die straks op loopafstand van IJburg komt. “Het is slecht voor milieu en voor onze lucht, maar zij kunnen er geld mee verdienen. Toch een beetje gemeen,” concludeert ze. “Ze doen het alleen voor zichzelf en ze laten ons ziek worden.”

Kindermars

Zo zijn vanmiddag ongeveer 250 kinderen en hun ouders naar het Theo van Goghpark op IJburg gekomen voor een Kindermars uit protest tegen de plannen van Vattenfall om een biomassacentrale te bouwen. Op de aan het park gelegen basisschool Laterna Magica zijn protestborden geknutseld. De centrales staan in de gemeente Diemen, maar door de mars wordt nog maar eens onderstreept hoe klein de afstand is tot het kinderrijke IJburg. En dan kan Vattenfall nog zo vaak zeggen dat de vervuiling door stikstof van 18 microgram naar 18,002 gaat, het zit ouders toch niet lekker.

Maar dat de Kindermars er is gekomen is dan weer het werk van een kind. Na een gesprek op het Nederlandse hoofdkantoor merkte Cain Swart (12) dat Vattenfall geen duimbreed toegaf toen hij kwam met de kritiek dat biomassa op de korte termijn juist zorgt voor meer CO2-uitstoot en dat ontbossing dreigt. Uit woede besloot hij de Kindermars te organiseren. “Ze bleven heel vaag en kwamen steeds met dezelfde antwoorden.”

Kinderburgemeester

Onderweg krijgt hij steun van de Kinderburgemeester van Diemen. “Het is helemaal niet duurzaam. Bomen geven zuurstof, maar die gaan weg. En daarvoor in de plaats krijgen we ook nog luchtvervuiling,” zegt Nilaya Holwijn (11). Morgen spreekt de gemeenteraad van Diemen weer over de biomassacentrale. Volgens het stadsbestuur kan Diemen er niks tegen beginnen. Nilaya denkt niet dat een hartig woordje van de Kinderburgemeester nog kan helpen. “Als dat zou kunnen, had ik dat zeker gedaan.”

Biomassa geldt als duurzame energie omdat de bomen tijdens hun groei CO2 uit de lucht hebben gehaald. Daarop komt ook onder wetenschappers meer en meer kritiek, want bij verbranding komt die CO2 meteen weer vrij. Maar kinderen is het helemaal niet uit te leggen, zegt Bram van Liere van Milieudefensie. “De vraag waarom de uitstoot van biomassa formeel niet meetelt is moeilijker te beantwoorden dan de vraag waarom we dit niet meer moeten doen.”

Joep Sanders (12) heeft al heel wat klimaatdemonstraties bezocht, in Amsterdam en Den Haag. “Toen ik in de krant las dat deze centrale per dag 25 vrachtwagens met hout gaat verbranden, dacht ik: hier klopt iets niet. Daar moet ik bij zijn.”

Stekjes

Eenmaal aan de poort van de energiecentrales overhandigen de kinderen Vattenfall honderd stekjes voor nieuwe bomen. Ze krijgen een plek naast het grote hek. Het energiebedrijf heeft een grote afvaardiging gestuurd om alle vragen te beantwoorden: “We zijn wel grote mensen, maar niet eng,” zegt programmamanager duurzame warmte Bart Dehue.

“Heel goed om te zien dat jullie zo betrokken zijn bij het klimaat en het milieu,” zegt hij. “Daarom bouwen we ook zoveel windmolens en zonnepanelen. Maar thuis gebruiken we meer warmte dan elektriciteit. Daarom willen we met biomassa ook warmte duurzaam maken.”

Hij herhaalt nog maar eens dat de uitstoot op IJburg minimaal is. “Het gaat om heel verantwoorde biomassa, uit restproducten na het maken van balken en meubels.” Maar de kinderen geloven er niks van. Joep Sanders: “25 vrachtwagens per dag? Dat is geen restafval.”