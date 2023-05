Kinderen van de Hongerwinter en statushouders delen Vrijheidsmaaltijd: ‘Zo blij dat ik ben opgevangen’

Jos te Riele-Scheulderman (roze jasje) en Els Burger-Kroese (zwart/wit streepjesshirt) aan tafel tijdens de Vrijheidsmaaltijd. Beeld Nina Schollaardt

Nagenoeg om en om zitten statushouders en oorlogskinderen aan lange tafels in de Mozes en Aäronkerk aan de Vrijheidssoep. Chef London Loy heeft maar liefst 50 liter gemaakt, een maïssoep gebaseerd op Surinaamse maïspap. Aan die lange tafels zijn de overeenkomsten niet ver weg. “We vieren vandaag onze vrijheid. Ik hoef u niet te zeggen hoe belangrijk dat is,” aldus Job Cohen, voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité.

De Turkse statushouder Cetin Cümüs (51), die zeven maanden is opgevangen door Ruth Oldenziel, voorzitter van Takecarebnb, knikt. “Ik ben zo blij dat ik ben opgevangen. Vrijheid is belangrijk, 5 mei is een belangrijke dag,” zegt Cümüs, die onlangs na de hereniging met zijn vrouw Münire (49) en 11-jarige dochter Elfida een eigen huis kreeg.

Oldenziel biedt al jaren onderdak aan mensen die dat nodig hebben: “Mijn moeder heeft in de oorlog bij vreemden ondergedoken gezeten. Als tweede generatie groei je met dat gegeven op. Je vraagt je af: wat kan ik doen?”

Bombardement Vogelbuurt

Els Burger-Kroese (1941) uit de Vogelbuurt in Noord was amper drie jaar oud toen de Hongerwinter begon. Haar vader was in 1943 tewerkgesteld in Duitsland, waardoor haar moeder in haar eentje voor twee kinderen moest zorgen. Het gezin had dat jaar net verschillende bombardementen van de geallieerden meegemaakt. Die waren gericht op de door de Duitsers gevorderde Fokkerfabriek aan de Papaverweg, die voor de Duitse oorlogsmachinerie produceerde.

De bommen misten doel: ze vielen in woonwijken als de Vogelbuurt en de Van der Pekbuurt. Ruim tweehonderd mensen kwamen daarbij om. “De halve straat was weg, net als omliggende straten als de Fazantenweg en Kanariestraat. Ook ons huis was beschadigd,” zegt Burger.

Hongerwinter

Ze herinnert zich de Hongerwinter nog goed. “We hadden in de keuken een Salamandertje, een klein zwart kacheltje, waar mijn moeder suikerbieten op kookte. Toen ze weg was aten mijn zusje en ik de stroop op. We vonden op het buffet ook een schaaltje met een anijsblokje erop. Daar likten we stiekem van,” zegt Burger, die destijds nog slechts 18 pond woog.

Haar moeder ging in de Hongerwinter vaak ‘de boer op’, naar Purmerland, om voedsel te halen. Els en haar oudere zusje Lotty verbleven dan bij hun oma en opa. Uiteindelijk bracht hun moeder hen naar een boerengezin in het Groningse Blijham.

Gastgezin

“Een zoon van die familie zat als dwangarbeider in hetzelfde kamp als mijn vader. Hij zei tegen hem: ‘Als je vrouw het moeilijk krijgt kan ze haar kinderen bij mijn familie onderbrengen.’ Dat heeft mijn moeder gedaan. We kwamen met een paard en wagen aan bij oom Jan en tante Hennie Hazelhoff, die een klein boerderijtje hadden. We hadden het er geweldig. We kregen aardappels in de schil op een bordje met boter. Ik heb nog nooit zulke lekkere aardappelen gegeten.”

Ze dronken er geitenmelk en aten eieren van de kippen. “Mijn tante Hennie zei: ‘Nou, jij mag best wat vet op de botten hebben’.”

Met tante Hennie en oom Jan heeft het Amsterdamse gezin altijd contact gehouden. “Tante Hennie was later getuige op mijn huwelijk. Ze kwam na de oorlog geregeld naar Amsterdam en nam tassen met eten mee. Het was thuis geen vetpot.”

Hongertochten

Julia Voorhuijzen (22) is met haar oma Jos te Riele-Scheulderman (1938) meegekomen. “Het moet heel gek zijn om ineens bij vreemden in huis te komen. Zo bijzonder dat mensen deze kinderen opvingen,” zegt ze, terwijl de Amsterdam Klezmer Band speelt. “Mijn oma heeft later zelf mensen die hulp nodig hadden in huis genomen, ze kwamen bijvoorbeeld uit Egypte. Dat heeft natuurlijk te maken met haar eigen verleden.”

Ook Te Riele-Scheulderman werd als kind bij boerengezinnen ondergebracht tijdens de Hongerwinter. Ze woonde in de Sumatrastraat in Oost en maakte deel uit van een gezin met vier kinderen. Het vijfde was op komst. Ze herinnert zich de hongertochten die haar ouders aflegden. “Met een lege kinderwagen liepen ze vanuit Amsterdam naar Schermerhorn, waar ze eten ophaalden bij de boeren. Dat is een heel eind hoor. Daar moet ik vaak aan denken. En op de terugweg moesten ze oppassen dat de Duitsers het niet afnamen.”

Kippenvel en heimwee

Uiteindelijk, toen de honger te erg werd, besloten haar ouders drie kinderen naar boeren te brengen, via de rooms-katholieke Majellakerk. Jos kwam terecht bij een boer in de IJ-polder bij Halfweg. Ze was in november 1944 bijna zes jaar oud en krijgt nog kippenvel als ze aan de heimwee terugdenkt. “Ik zie mijn zusjes nog in de verte staan. Die werden naar Schermerhorn en Bolsward gebracht.”

Omdat de heimwee zo groot werd, namen ‘oom’ Bram en ‘tante’ Geertje Broerse uit Schermerhorn ook haar in huis. “Zulke lieve mensen. Daar was het fantastisch. Ik word er nog ontroerd van.”

Ze herinnert zich de honger niet al te goed meer, maar het eten dat ze in Schermerhorn kreeg wel. “Ze bakten zelf brood en maakten kaas. We kregen er ook warm eten. Het was zo ongelooflijk heerlijk.”

Afghanen en Syriërs

Beide vrouwen vinden het delen van de Vrijheidsmaaltijd met statushouders een mooie gedachte. “Mijn moeder heeft ons ook zo achtergelaten bij vreemde mensen. Wat zal ze het er moeilijk mee hebben gehad. Door de oorlog in Syrië vluchten kinderen zonder hun ouders naar het Westen en vanuit Oekraïne komen kinderen hiernaartoe met hun moeder, maar zonder hun vader.”

Aan de Vrijheidsmaaltijd zat ook de 27-jarige Syriër Ahmad Alkhis, die door een gastgezin in Weesp is opgevangen. Burger: “Ik snap de combinatie. Wij werden bij boeren ondergebracht omdat we het anders niet overleefden. Zij vluchten hierheen omdat ze de oorlog anders niet overleven. Veel Nederlanders stelden hun deuren open voor Oekraïners, maar waarom doen ze dat niet voor Afghanen en Syriërs? Dat zouden ze ook moeten doen.”