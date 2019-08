Kinderen 's avonds niet welkom op cultureel festival Ruigoord

Op de 34ste editie van Landjuweel op Ruigoord zijn kinderen jonger dan 16 jaar na 19.00 uur niet meer welkom. Dat staat in de vergunning die het stadsdeel Nieuw-West verleende aan het culturele festival.

De organisatie laat weten dat het blij is dat het festival, dat duurt van 8 tot en met 11 augustus, überhaupt door kan gaan. Vorig jaar waren er enkele incidenten met kinderen die hun ouders kwijt waren tijdens het festival. Daarom adviseerde de politie dit jaar om geen kinderen onder de 18 jaar oud meer toe te staan na 19.00 uur.

“Die grens hebben we tijdens het onderhandelen nog weten te verlagen tot 16 jaar,” zegt Marco de Goede, voorzitter van kunstenaarsdorp Ruigoord waar Landjuweel wordt gehouden. “We hadden waarschijnlijk geen vergunning gekregen als we niet meegingen in het advies.”

Het stadsdeel keurde de aanvraag in één keer zonder aanpassingen goed. Wel werden veel regels opgelegd aan Ruigoord. De Goede: “In de vergunning zaten wel 19 pagina’s met regels waar we aan ons moesten houden. Een nieuw record. De regels gingen over leeftijdsgrenzen, geluid, afval, openingstijden en nog veel meer. Dat is heel lastig om zo een festival te organiseren.“

Problemen met vergunning

Hoewel de leeftijdsgrens vast staat, gaat de organisatie niet actief controleren op leeftijd. “Door de politie worden we gezien als een dancefestival,” zegt De Goede. “Daar gaat het fout. We moeten ons aan dezelfde regels houden als die dancefestivals, maar wij organiseren een cultureel festival waar je van alles kan doen, waaronder dansen.”

Het is niet de eerste keer dat Landjuweel problemen heeft met een vergunningsaanvraag. Een jaar geleden kon pas op het laatste moment groen licht worden gegeven voor het kunstfestival in Westpoort. In 2017 werd het evenement zelfs een dag eerder afgebroken vanwege een fout in de vergunning.

De Goede laat weten dat Landjuweel in 2020 niet meer wordt gehouden in het kunstenaarsdorp. De vergunning zal dan aangevraagd worden voor het grote open terrein voor Ruigoord. Voor deze editie is er een compensatieregeling voor ouders met kinderen die al een kaart hebben aangeschaft.